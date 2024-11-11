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Кремль наблюдает нервозность в Европе после избрания Трампа президентом США

Ведомости

Москва видит нервозность у европейцев после того, как республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, пока преждевременно говорить о том, изменилась ли как-то позиция европейцев после переизбрания Трампа. Песков отметил, что появляется много информации, и неизвестно, насколько она соответствует действительности. При этом есть официальные заявления европейских представителей, которые свидетельствуют о продолжении их генеральной линии на оказание всяческой поддержки Киеву – «накачивание оружием Украины, с тем чтобы продолжать войну до конца».

«Мы видим определенную нервозность, всяческие опасения европейцев в связи с избранием господина Трампа президентом США. Но как дальше будет выстраиваться линия с обеих сторон, мы будем наблюдать», – сказал Песков.

11 ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил телеканалу ARD, что время для разговора с президентом России Владимиром Путиным скоро настанет. По словам германского политика, разговору с Путиным должны предшествовать многочисленные контакты, которые ведутся в течение долгого времени. Песков, комментируя это заявление, отметил, что никакой подготовки к разговору Путина и Шольца пока не ведется, сигналов к этому не было. По словам представителя Кремля, во время выступления на Валдайском форуме Путин отметил, что Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон «сами вышли из зоны доступа и не хотят разговаривать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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