Кремль наблюдает нервозность в Европе после избрания Трампа президентом США

11 ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил телеканалу ARD, что время для разговора с президентом России Владимиром Путиным скоро настанет. По словам германского политика, разговору с Путиным должны предшествовать многочисленные контакты, которые ведутся в течение долгого времени. Песков, комментируя это заявление, отметил, что никакой подготовки к разговору Путина и Шольца пока не ведется, сигналов к этому не было. По словам представителя Кремля, во время выступления на Валдайском форуме Путин отметил, что Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон «сами вышли из зоны доступа и не хотят разговаривать».