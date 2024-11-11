Кремль наблюдает нервозность в Европе после избрания Трампа президентом США
Москва видит нервозность у европейцев после того, как республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, пока преждевременно говорить о том, изменилась ли как-то позиция европейцев после переизбрания Трампа. Песков отметил, что появляется много информации, и неизвестно, насколько она соответствует действительности. При этом есть официальные заявления европейских представителей, которые свидетельствуют о продолжении их генеральной линии на оказание всяческой поддержки Киеву – «накачивание оружием Украины, с тем чтобы продолжать войну до конца».
«Мы видим определенную нервозность, всяческие опасения европейцев в связи с избранием господина Трампа президентом США. Но как дальше будет выстраиваться линия с обеих сторон, мы будем наблюдать», – сказал Песков.
11 ноября канцлер Германии Олаф Шольц заявил телеканалу ARD, что время для разговора с президентом России Владимиром Путиным скоро настанет. По словам германского политика, разговору с Путиным должны предшествовать многочисленные контакты, которые ведутся в течение долгого времени. Песков, комментируя это заявление, отметил, что никакой подготовки к разговору Путина и Шольца пока не ведется, сигналов к этому не было. По словам представителя Кремля, во время выступления на Валдайском форуме Путин отметил, что Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон «сами вышли из зоны доступа и не хотят разговаривать».