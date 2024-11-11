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Боррель: Евросоюз передал Украине около 1 млн снарядов в 2024 году

Ведомости

За текущий год Евросоюз передал Украине свыше 980 000 снарядов, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью изданию «Европейская правда».

«Мы уже поставили более 980 000 снарядов и очень скоро передадим [в сумме] 1 млн снарядов», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста об обязательстве ЕС относительно поставок 1 млн артиллерийских снарядов в год.

По словам Борреля, Евросоюз сможет достичь этого показателя до конца 2024 г. Он добавил, что помимо обязательства ЕС действует чешская инициатива, а также осуществляются поставки боеприпасов по двусторонним соглашениям. Учитывая эти детали, в общей сложности до конца года страны Евросоюза поставят Украине более 1,5 млн боеприпасов, отметил Боррель.

Говоря о 2025 г., глава европейской дипломатии заявил, что ЕС сможет поставлять такое же количество боеприпасов, когда «выйдет на крейсерскую скорость». По его словам, проблема состояла не в том, чтобы передать имеющиеся снаряды, а в их производстве.

9 ноября Боррель в пятый раз прибыл в Киев. Этот визит – его последний в качестве главы евродипломатии. В середине сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утвердила кандидатуру экс-премьера Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности вместо Борреля. В ходе визита Боррель намерен обсудить вопросы дальнейшей поддержки страны на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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