Боррель: Евросоюз передал Украине около 1 млн снарядов в 2024 году

Говоря о 2025 г., глава европейской дипломатии заявил, что ЕС сможет поставлять такое же количество боеприпасов, когда «выйдет на крейсерскую скорость». По его словам, проблема состояла не в том, чтобы передать имеющиеся снаряды, а в их производстве.