Боррель: Евросоюз передал Украине около 1 млн снарядов в 2024 году
За текущий год Евросоюз передал Украине свыше 980 000 снарядов, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью изданию «Европейская правда».
«Мы уже поставили более 980 000 снарядов и очень скоро передадим [в сумме] 1 млн снарядов», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста об обязательстве ЕС относительно поставок 1 млн артиллерийских снарядов в год.
По словам Борреля, Евросоюз сможет достичь этого показателя до конца 2024 г. Он добавил, что помимо обязательства ЕС действует чешская инициатива, а также осуществляются поставки боеприпасов по двусторонним соглашениям. Учитывая эти детали, в общей сложности до конца года страны Евросоюза поставят Украине более 1,5 млн боеприпасов, отметил Боррель.
Говоря о 2025 г., глава европейской дипломатии заявил, что ЕС сможет поставлять такое же количество боеприпасов, когда «выйдет на крейсерскую скорость». По его словам, проблема состояла не в том, чтобы передать имеющиеся снаряды, а в их производстве.
9 ноября Боррель в пятый раз прибыл в Киев. Этот визит – его последний в качестве главы евродипломатии. В середине сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утвердила кандидатуру экс-премьера Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности вместо Борреля. В ходе визита Боррель намерен обсудить вопросы дальнейшей поддержки страны на фоне победы на президентских выборах в США Дональда Трампа.