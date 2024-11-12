Посольство РФ в Абхазии не получало данных о пострадавших россиянах

12 ноября президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности после того, как сторонники задержанных оппозиционеров перекрыли мосты на автотрассе. Начальник городской Госавтоинспекции в Сухуми Дамей Авидзба прибыл к протестующим, перекрывшим Гумистинский мост, который располагается на главной республиканской автотрассе. Через нее идет движение от российской до грузинской границы.