Посольство РФ в Абхазии не получало данных о пострадавших россиянах
В посольство России в Абхазии не поступала информация о пострадавших во время забастовки в стране россиянах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сотрудника диппредставительства.
По его словам, в посольство обращаются для прояснения ситуации те, кто стоят в пробках и не могут проехать.
«Ситуация не критична. Такого, чтобы кому-то плохо стало, кто-то заболел, рожает и так далее, не было у нас», – уточнил собеседник агентства.
12 ноября президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности после того, как сторонники задержанных оппозиционеров перекрыли мосты на автотрассе. Начальник городской Госавтоинспекции в Сухуми Дамей Авидзба прибыл к протестующим, перекрывшим Гумистинский мост, который располагается на главной республиканской автотрассе. Через нее идет движение от российской до грузинской границы.
Участники забастовки выражают несогласие с ратификацией договора с Россией об инвестициях. Накануне власти Абхазии задержали шестерых протестующих.
В мае вице-премьер и по совместительству министр финансов Абхазии Владимир Делба и заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов подписали соглашение между правительствами стран об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.