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Посольство РФ в Абхазии не получало данных о пострадавших россиянах

Ведомости

В посольство России в Абхазии не поступала информация о пострадавших во время забастовки в стране россиянах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сотрудника диппредставительства.

По его словам, в посольство обращаются для прояснения ситуации те, кто стоят в пробках и не могут проехать.

«Ситуация не критична. Такого, чтобы кому-то плохо стало, кто-то заболел, рожает и так далее, не было у нас», – уточнил собеседник агентства.

12 ноября президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности после того, как сторонники задержанных оппозиционеров перекрыли мосты на автотрассе. Начальник городской Госавтоинспекции в Сухуми Дамей Авидзба прибыл к протестующим, перекрывшим Гумистинский мост, который располагается на главной республиканской автотрассе. Через нее идет движение от российской до грузинской границы.

Участники забастовки выражают несогласие с ратификацией договора с Россией об инвестициях. Накануне власти Абхазии задержали шестерых протестующих.

В мае вице-премьер и по совместительству министр финансов Абхазии Владимир Делба и заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов подписали соглашение между правительствами стран об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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