Президент Абхазии провел заседание Совбеза из-за перекрытия трассы оппозицией
Президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности после того, как сторонники задержанных оппозиционеров перекрыли мосты на автотрассе. Об этом сообщает информационное агентство «Апсныпресс».
Глава МВД Абхазии Роберт Киут рассказал, что задержание напавших на одного из депутатов парламента «спровоцировало массовый приход к зданию МВД и службе госбезопасности сторонников оппозиции». Произошли стычки, были попытки прорыва ворот. На момент совещания часть протестующих находились на площади, другие перекрыли тракторами два моста.
Председатель Службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия заявил, что произошедшее у ворот СГБ является массовыми беспорядками, и рассказал о применении силы к сотрудникам СГБ. Также он добавил, что личность таранившего ворота здания СГБ на автомобиле установлена, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
Инцидент произошел после внеочередной сессии парламента 11 ноября. Один из депутатов парламента вышел во двор административного здания, где на него напали несколько человек.