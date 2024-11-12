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Президент Абхазии провел заседание Совбеза из-за перекрытия трассы оппозицией

Ведомости

Президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности после того, как сторонники задержанных оппозиционеров перекрыли мосты на автотрассе. Об этом сообщает информационное агентство «Апсныпресс».

Глава МВД Абхазии Роберт Киут рассказал, что задержание напавших на одного из депутатов парламента «спровоцировало массовый приход к зданию МВД и службе госбезопасности сторонников оппозиции». Произошли стычки, были попытки прорыва ворот. На момент совещания часть протестующих находились на площади, другие перекрыли тракторами два моста.

Председатель Службы госбезопасности Дмитрий Кучуберия заявил, что произошедшее у ворот СГБ является массовыми беспорядками, и рассказал о применении силы к сотрудникам СГБ. Также он добавил, что личность таранившего ворота здания СГБ на автомобиле установлена, ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Инцидент произошел после внеочередной сессии парламента 11 ноября. Один из депутатов парламента вышел во двор административного здания, где на него напали несколько человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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