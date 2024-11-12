Президент Абхазии провел заседание Совбеза из-за перекрытия трассы оппозицией

Глава МВД Абхазии Роберт Киут рассказал, что задержание напавших на одного из депутатов парламента «спровоцировало массовый приход к зданию МВД и службе госбезопасности сторонников оппозиции». Произошли стычки, были попытки прорыва ворот. На момент совещания часть протестующих находились на площади, другие перекрыли тракторами два моста.