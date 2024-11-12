CNN: Мелания Трамп отказалась идти на встречу с Байденами
Супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания Трамп не будет присутствовать на встрече в Белом доме с действующим американским лидером Джо Байденом и первой леди Джилл Байден. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Джилл передала Мелании приглашение на встречу на прошлой неделе, в то время как Байден пригласил Трампа. Это символический жест, призванный показать стране и миру, что произойдет мирная передача власти. Он также является скрытым упреком в сторону избранного президента США, который отказал в подобной встрече в 2020 г., отмечает телеканал.
Собеседники CNN объяснили вероятное отсутствие Мелании несостыковкой в расписании бывшей первой леди США, связанной с ее недавно вышедшими мемуарами.
9 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Трамп и Байден встретятся 13 ноября. Встреча пройдет в Овальном кабинете Белого дома в 11:00 по местному времени (19:00 мск).
5 ноября в США состоялись президентские выборы. На выборах Трамп получил 312 голосов выборщиков при 270 необходимых для победы, а кандидат от демократов Камала Харрис – 226 голосов. Инаугурация 47-го президента США намечена на 20 января 2025 г.