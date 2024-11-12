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CNN: Мелания Трамп отказалась идти на встречу с Байденами

Ведомости

Супруга избранного президента США Дональда Трампа Мелания Трамп не будет присутствовать на встрече в Белом доме с действующим американским лидером Джо Байденом и первой леди Джилл Байден. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Джилл передала Мелании приглашение на встречу на прошлой неделе, в то время как Байден пригласил Трампа. Это символический жест, призванный показать стране и миру, что произойдет мирная передача власти. Он также является скрытым упреком в сторону избранного президента США, который отказал в подобной встрече в 2020 г., отмечает телеканал.

Собеседники CNN объяснили вероятное отсутствие Мелании несостыковкой в расписании бывшей первой леди США, связанной с ее недавно вышедшими мемуарами.

9 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Трамп и Байден встретятся 13 ноября. Встреча пройдет в Овальном кабинете Белого дома в 11:00 по местному времени (19:00 мск).

5 ноября в США состоялись президентские выборы. На выборах Трамп получил 312 голосов выборщиков при 270 необходимых для победы, а кандидат от демократов Камала Харрис – 226 голосов. Инаугурация 47-го президента США намечена на 20 января 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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