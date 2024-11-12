CNN: Мелания Трамп отказалась идти на встречу с Байденами

Джилл передала Мелании приглашение на встречу на прошлой неделе, в то время как Байден пригласил Трампа. Это символический жест, призванный показать стране и миру, что произойдет мирная передача власти. Он также является скрытым упреком в сторону избранного президента США, который отказал в подобной встрече в 2020 г., отмечает телеканал.