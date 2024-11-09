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Трамп и Байден проведут встречу 13 ноября

Ведомости

Действующий президент США Джо Байден и избранный американский лидер Дональд Трамп встретятся в Белом доме 13 ноября. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

Встреча пройдет в Овальном кабинете Белого дома в 11:00 по местному времени (19:00 мск). Дополнительные подробности будут опубликованы позднее.

5 ноября в США прошли президентские выборы. По данным CNN, на выборах Трамп получил 301 голос выборщиков при 270 необходимых для победы, а кандидат от Демократической партии, действующий вице-президент США Камала Харрис – 226 голосов. Инаугурация 47-го президента США намечена на 20 января 2025 г. В речи перед сторонниками Трамп пообещал золотой век Америке и указал, что его победа на выборах позволит сделать страну великой.

6 ноября Байден в ходе телефонного разговора с Трампом поздравил его с победой на президентских выборах. Он также пригласил избранного президента США посетить Белый дом для обсуждения переходного периода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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