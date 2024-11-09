Трамп и Байден проведут встречу 13 ноября
Действующий президент США Джо Байден и избранный американский лидер Дональд Трамп встретятся в Белом доме 13 ноября. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Встреча пройдет в Овальном кабинете Белого дома в 11:00 по местному времени (19:00 мск). Дополнительные подробности будут опубликованы позднее.
5 ноября в США прошли президентские выборы. По данным CNN, на выборах Трамп получил 301 голос выборщиков при 270 необходимых для победы, а кандидат от Демократической партии, действующий вице-президент США Камала Харрис – 226 голосов. Инаугурация 47-го президента США намечена на 20 января 2025 г. В речи перед сторонниками Трамп пообещал золотой век Америке и указал, что его победа на выборах позволит сделать страну великой.
6 ноября Байден в ходе телефонного разговора с Трампом поздравил его с победой на президентских выборах. Он также пригласил избранного президента США посетить Белый дом для обсуждения переходного периода.