Forbes: Тайвань передал Украине системы ПВО меньшей дальности Hawk

26 сентября «Ведомости» писали, что капитализация крупнейших военно-промышленных корпораций стран Запада достигла $1,02 трлн. С начала 2024 г. капитализация компаний ВПК выросла на $112 млрд, или 12%, а по сравнению с началом 2022 г. – на $325 млрд (в 1,5 раза). При этом, после провала контрнаступления ВСУ в 2023 г. стоимость акций западных корпораций ВПК падала, но уже в октябре 2023 г., на фоне операции Израиля в секторе Газа, интерес инвесторов к бумагам оружейников вновь оживился.