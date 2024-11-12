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Forbes: Тайвань передал Украине системы ПВО меньшей дальности Hawk

Ведомости

Тайвань мог передать Украине до 15 систем противовоздушной обороны (ПВО) меньшей дальности Hawk, став тем самым «одним из крупнейших спонсоров украинских ВВС». Об этом пишет американский Forbes.

Первым о предполагаемой передаче систем ПВО сообщил бывший чиновник Пентагона Тони Ху. Forbes отмечает, что комментарии Тони Ху подтверждает сообщения прошлого года о возможной сделке по ПВО между Тайванем и Украиной при посредничестве США.

«Если предположить, что общая структура украинских сил ПВО осталась примерно такой же после вычета боевых потерь и добавления подаренного оборудования, Hawk могут составлять почти треть сил украинских ВВС», – говорится в материале.

MIM-23 Hawk производится с 1960 г. по настоящее время. Издание пишет, что несмотря на возраст, Hawk «прост, надежен, очень мобилен на буксируемых пусковых установках и легко модернизируется». Кроме того, ракеты для Hawk совместимы с более современной системой ПВО, которую использует Украина, – NASAMS.

Система Hawk является продукцией военно-промышленной компании Raytheon. На балансе вооруженных сил Украины (ВСУ) от Raytheon, помимо Hawk, стоят ЗРК NASAMS, Sea Sparrow, ракеты Excalibur, Sidewinder, HARM, ADM-160, ПТРК Javelin и TOW, ПЗРК Stinger и др.

26 сентября «Ведомости» писали, что капитализация крупнейших военно-промышленных корпораций стран Запада достигла $1,02 трлн. С начала 2024 г. капитализация компаний ВПК выросла на $112 млрд, или 12%, а по сравнению с началом 2022 г. – на $325 млрд (в 1,5 раза). При этом, после провала контрнаступления ВСУ в 2023 г. стоимость акций западных корпораций ВПК падала, но уже в октябре 2023 г., на фоне операции Израиля в секторе Газа, интерес инвесторов к бумагам оружейников вновь оживился.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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