Forbes: Тайвань передал Украине системы ПВО меньшей дальности Hawk
Тайвань мог передать Украине до 15 систем противовоздушной обороны (ПВО) меньшей дальности Hawk, став тем самым «одним из крупнейших спонсоров украинских ВВС». Об этом пишет американский Forbes.
Первым о предполагаемой передаче систем ПВО сообщил бывший чиновник Пентагона Тони Ху. Forbes отмечает, что комментарии Тони Ху подтверждает сообщения прошлого года о возможной сделке по ПВО между Тайванем и Украиной при посредничестве США.
«Если предположить, что общая структура украинских сил ПВО осталась примерно такой же после вычета боевых потерь и добавления подаренного оборудования, Hawk могут составлять почти треть сил украинских ВВС», – говорится в материале.
MIM-23 Hawk производится с 1960 г. по настоящее время. Издание пишет, что несмотря на возраст, Hawk «прост, надежен, очень мобилен на буксируемых пусковых установках и легко модернизируется». Кроме того, ракеты для Hawk совместимы с более современной системой ПВО, которую использует Украина, – NASAMS.
Система Hawk является продукцией военно-промышленной компании Raytheon. На балансе вооруженных сил Украины (ВСУ) от Raytheon, помимо Hawk, стоят ЗРК NASAMS, Sea Sparrow, ракеты Excalibur, Sidewinder, HARM, ADM-160, ПТРК Javelin и TOW, ПЗРК Stinger и др.
26 сентября «Ведомости» писали, что капитализация крупнейших военно-промышленных корпораций стран Запада достигла $1,02 трлн. С начала 2024 г. капитализация компаний ВПК выросла на $112 млрд, или 12%, а по сравнению с началом 2022 г. – на $325 млрд (в 1,5 раза). При этом, после провала контрнаступления ВСУ в 2023 г. стоимость акций западных корпораций ВПК падала, но уже в октябре 2023 г., на фоне операции Израиля в секторе Газа, интерес инвесторов к бумагам оружейников вновь оживился.