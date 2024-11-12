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В суд Сухуми передали материалы по трем задержанным

Ведомости

Сухумский городской суд принял материалы по трем задержанным представителям оппозиции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на и. о. председателя суда Милану Джинджолию.

Всем представителям оппозиции вменяются статьи за мелкое хулиганство, заявила Джинджолия.

11 ноября, после внеочередной сессии парламента Абхазии, группа лиц совершила «противоправные действия в отношении депутата», сообщил ночью генпрокурор республики Адгур Агрба. Председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц сообщил ТАСС, что задержанных пятеро, они – оппозиционные активисты, которые возвращались с собрания общественности в Гудаутском районе. После их задержания представители оппозиции объявили об акциях протеста. Их участники выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией – согласно документу, компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики.

12 ноября президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности после того, как сторонники задержанных оппозиционеров перекрыли мосты на автотрассе. Начальник городской Госавтоинспекции в Сухуми Дамей Авидзба прибыл к протестующим, перекрывшим Гумистинский мост, который располагается на главной республиканской автотрассе. Через нее идет движение от российской до грузинской границы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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