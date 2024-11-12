В суд Сухуми передали материалы по трем задержанным
Сухумский городской суд принял материалы по трем задержанным представителям оппозиции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на и. о. председателя суда Милану Джинджолию.
Всем представителям оппозиции вменяются статьи за мелкое хулиганство, заявила Джинджолия.
11 ноября, после внеочередной сессии парламента Абхазии, группа лиц совершила «противоправные действия в отношении депутата», сообщил ночью генпрокурор республики Адгур Агрба. Председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц сообщил ТАСС, что задержанных пятеро, они – оппозиционные активисты, которые возвращались с собрания общественности в Гудаутском районе. После их задержания представители оппозиции объявили об акциях протеста. Их участники выступают против ратификации инвестиционного соглашения с Россией – согласно документу, компании из РФ смогут реализовывать свои проекты на территории республики.
12 ноября президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности после того, как сторонники задержанных оппозиционеров перекрыли мосты на автотрассе. Начальник городской Госавтоинспекции в Сухуми Дамей Авидзба прибыл к протестующим, перекрывшим Гумистинский мост, который располагается на главной республиканской автотрассе. Через нее идет движение от российской до грузинской границы.