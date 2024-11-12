Премьер Нидерландов пригласил Трампа на саммит НАТО в Гааге
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф во время телефонного разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом пригласил его на саммит НАТО, который состоится в Гааге в июне 2025 г. Об этом он сообщил в радиопрограмме телерадиокомпании NOS.
«Я пригласил его лично на июньский саммит НАТО, который пройдет в Нидерландах», – уточнил Скоф (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, Трамп отреагировал на приглашение положительно. Отношения между Нидерландами и США оставались хорошими в течение первого срока президентства Трампа, королевство планирует сохранять их таковыми, указал премьер.
11 ноября Скоф сообщил в соцсети X, что обсудил с Трампом поддержку Украины и важность НАТО.
10 ноября Politico сообщила, что избранный американский президент может добиться вывода США из НАТО в обход конгресса, сославшись на президентские полномочия в вопросах внешней политики. Принятый в 2023 г. законопроект не позволяет принимать главе государства решение о выходе США из альянса без одобрения конгресса, но у Трампа может быть способ обойти запрет.
Трамп еще во время предвыборной кампании 2016 г. встревожил западных союзников, предупредив, что США под его руководством могут отказаться от своих договорных обязательств по НАТО и встать на защиту только тех стран, которые к 2024 г. будут тратить на оборону 2% ВВП. Семь из 31 страны – члена НАТО к 2022 г. выполнили это обязательство, писала The Guardian. В феврале этого года Трамп напомнил о своем обещании.