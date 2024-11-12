Bild: Шольц запросит у бундестага вотум доверия 16 декабря для досрочных выборов

Первоначально Шольц хотел поставить вопрос о доверии 15 января, чтобы назначить новые выборы на конец марта. Глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера сделать это раньше , чтобы выборы прошли уже в январе. После общественного давления Шольц заявил, что готов к компромиссу. «То, что я ставлю вопрос о доверии еще до Рождества, когда все так считают, для меня вообще не проблема», – сказал канцлер в эфире телеканала ARD.