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Bild: Шольц запросит у бундестага вотум доверия 16 декабря для досрочных выборов

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Канцлер Германии Олаф Шольц запросит у бундестага вотум доверия 16 декабря для возможности проведения досрочных парламентских выборов. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Если вотум доверия не будет получен, досрочные выборы в ФРГ могут состояться 23 февраля 2025 г. Эту дату предложили лидеры партий СДПГ и ХДС/ХСС. Партия «зеленых» и СвДП согласились с эти предложением.

Handelsblatt также утверждает, что Шольц, как ожидается, поднимет вопрос о доверии в бундестаге 16 декабря. Лидеры фракций ХДС/ХСС и СДПГ Фридрих Мерц и Рольф Мютцених согласовали предложение о проведении внеочередных выборов в бундестаг 23 февраля, также подтверждает издание.

Первоначально Шольц хотел поставить вопрос о доверии 15 января, чтобы назначить новые выборы на конец марта. Глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера сделать это раньше , чтобы выборы прошли уже в январе. После общественного давления Шольц заявил, что готов к компромиссу. «То, что я ставлю вопрос о доверии еще до Рождества, когда все так считают, для меня вообще не проблема», – сказал канцлер в эфире телеканала ARD.

7 ноября министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил о развале правящей коалиции из социал-демократов, «зеленых» и либералов из Свободной демократической партии (СвДП). Это произошло из-за разногласий между партнерами по коалиции по бюджетной, финансовой и экономической политике. Поздним вечером 6 ноября Шольц отправил в отставку лидера СвДП и министра финансов Кристиана Линднера. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил отставку Линднера и других министров от СвДП. Новым министром Шольц назначил Йорга Кукиса, который ранее был главным экономическим советником канцлера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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