Bild: Шольц запросит у бундестага вотум доверия 16 декабря для досрочных выборов
Канцлер Германии Олаф Шольц запросит у бундестага вотум доверия 16 декабря для возможности проведения досрочных парламентских выборов. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Если вотум доверия не будет получен, досрочные выборы в ФРГ могут состояться 23 февраля 2025 г. Эту дату предложили лидеры партий СДПГ и ХДС/ХСС. Партия «зеленых» и СвДП согласились с эти предложением.
Handelsblatt также утверждает, что Шольц, как ожидается, поднимет вопрос о доверии в бундестаге 16 декабря. Лидеры фракций ХДС/ХСС и СДПГ Фридрих Мерц и Рольф Мютцених согласовали предложение о проведении внеочередных выборов в бундестаг 23 февраля, также подтверждает издание.
Первоначально Шольц хотел поставить вопрос о доверии 15 января, чтобы назначить новые выборы на конец марта. Глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц потребовал у канцлера сделать это раньше , чтобы выборы прошли уже в январе. После общественного давления Шольц заявил, что готов к компромиссу. «То, что я ставлю вопрос о доверии еще до Рождества, когда все так считают, для меня вообще не проблема», – сказал канцлер в эфире телеканала ARD.
7 ноября министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил о развале правящей коалиции из социал-демократов, «зеленых» и либералов из Свободной демократической партии (СвДП). Это произошло из-за разногласий между партнерами по коалиции по бюджетной, финансовой и экономической политике. Поздним вечером 6 ноября Шольц отправил в отставку лидера СвДП и министра финансов Кристиана Линднера. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил отставку Линднера и других министров от СвДП. Новым министром Шольц назначил Йорга Кукиса, который ранее был главным экономическим советником канцлера.