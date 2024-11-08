Илон Маск назвал Шольца глупцом из-за распада правящей коалиции в ФРГ

7 ноября министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил о развале правящей коалиции из социал-демократов, «зеленых» и либералов из Свободной демократической партии (СвДП). Причиной этого стали разногласия между партнерами по коалиции по бюджетной, финансовой и экономической политике. Поздно вечером 6 ноября канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку лидера СвДП и министра финансов Кристиана Линднера. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер утвердил отставку Линднера и других министров от СвДП. Новым министром Шольц назначил Йорга Кукиса, который ранее был главным экономическим советником канцлера.