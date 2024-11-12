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ТАСС: сенатор от Ростовской области Рукавишникова досрочно уйдет в отставку

Ведомости

Первый заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству в Совете Федерации, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении своих полномочий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в верхней палате парламента.

Собеседник агентства указал, что заявление  Рукавишниковой может быть утверждено на пленарном заседании Совета Федерации 20 ноября, а накануне рассмотрено на Совете палаты.

6 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что ушедший в отставку губернатор Ростовской области Василий Голубев может сменить Рукавишникову в Совете Федерации.

Рукавишникова представляет ростовский парламент в Совете Федерации с 2018 г. Для того чтобы Голубев стал сенатором, ей необходимо добровольно уйти в отставку, а бывший губернатор должен получить вакантный мандат депутата заксобрания, поскольку региональный парламент вправе делегировать в верхнюю палату только действующего депутата.

4 ноября Голубев объявил об отставке в связи с переходом на другую должность. Исполняющим обязанности по указу президента России Владимира Путина назначен Юрий Слюсарь. Выборы губернатора назначены на 14 сентября 2025 г. в единый день голосования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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