ТАСС: сенатор от Ростовской области Рукавишникова досрочно уйдет в отставку
Первый заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству в Совете Федерации, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении своих полномочий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в верхней палате парламента.
Собеседник агентства указал, что заявление Рукавишниковой может быть утверждено на пленарном заседании Совета Федерации 20 ноября, а накануне рассмотрено на Совете палаты.
6 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что ушедший в отставку губернатор Ростовской области Василий Голубев может сменить Рукавишникову в Совете Федерации.
Рукавишникова представляет ростовский парламент в Совете Федерации с 2018 г. Для того чтобы Голубев стал сенатором, ей необходимо добровольно уйти в отставку, а бывший губернатор должен получить вакантный мандат депутата заксобрания, поскольку региональный парламент вправе делегировать в верхнюю палату только действующего депутата.
4 ноября Голубев объявил об отставке в связи с переходом на другую должность. Исполняющим обязанности по указу президента России Владимира Путина назначен Юрий Слюсарь. Выборы губернатора назначены на 14 сентября 2025 г. в единый день голосования.