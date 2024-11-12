ТАСС: сенатор от Ростовской области Рукавишникова досрочно уйдет в отставку

Первый заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству в Совете Федерации, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова написала заявление о досрочном сложении своих полномочий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в верхней палате парламента.