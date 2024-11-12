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Украина ввела санкции против сервисных служб «Домодедово» и «Шереметьево»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому под санкции, в частности, попадают сервисные службы аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево». Документ опубликован на официальном сайте главы страны.

В общей сложности санкционный список пополнился 63 позициями – предприятиями из России. Ограничения в том числе распространяются на компании «Домодедово эрпорт хэндлинг», «Шереметьево хэндлинг», «Газпромнефть-аэро Шереметьево», «Шереметьево ВИП» и «Топливо-заправочный комплекс Шереметьево».

В список компаний также попали «Аэрофлот техникс», «Новапорт трейдинг», «Газпромнефть-аэро», «Аэропорты Дальнего Востока» и топливно-заправочные комплексы «Омск» и «Архангельск». Согласно указу Зеленского, активы юрлиц заблокированы, действующие лицензии и разрешения компаний на территории Украины аннулируются. Ограничения установлены на 10 лет.

В начале сентября Зеленский подписал указы, согласно которым в отношении российской авиационной отрасли вводятся санкции. Ограничения распространяются на акционерные общества «Международный аэропорт «Внуково», «Аэро-Шереметьево», «Аэропорт «Пулково», «Аэропорт «Краснодар», а также на общество с ограниченной ответственностью «Домодедово Эрфилд» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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