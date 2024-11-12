Украина ввела санкции против сервисных служб «Домодедово» и «Шереметьево»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому под санкции, в частности, попадают сервисные службы аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево». Документ опубликован на официальном сайте главы страны.
В общей сложности санкционный список пополнился 63 позициями – предприятиями из России. Ограничения в том числе распространяются на компании «Домодедово эрпорт хэндлинг», «Шереметьево хэндлинг», «Газпромнефть-аэро Шереметьево», «Шереметьево ВИП» и «Топливо-заправочный комплекс Шереметьево».
В список компаний также попали «Аэрофлот техникс», «Новапорт трейдинг», «Газпромнефть-аэро», «Аэропорты Дальнего Востока» и топливно-заправочные комплексы «Омск» и «Архангельск». Согласно указу Зеленского, активы юрлиц заблокированы, действующие лицензии и разрешения компаний на территории Украины аннулируются. Ограничения установлены на 10 лет.
В начале сентября Зеленский подписал указы, согласно которым в отношении российской авиационной отрасли вводятся санкции. Ограничения распространяются на акционерные общества «Международный аэропорт «Внуково», «Аэро-Шереметьево», «Аэропорт «Пулково», «Аэропорт «Краснодар», а также на общество с ограниченной ответственностью «Домодедово Эрфилд» и др.