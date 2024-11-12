Украина ввела санкции против сервисных служб «Домодедово» и «Шереметьево»

В список компаний также попали «Аэрофлот техникс», «Новапорт трейдинг», «Газпромнефть-аэро», «Аэропорты Дальнего Востока» и топливно-заправочные комплексы «Омск» и «Архангельск». Согласно указу Зеленского, активы юрлиц заблокированы, действующие лицензии и разрешения компаний на территории Украины аннулируются. Ограничения установлены на 10 лет.