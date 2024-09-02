Украина ввела санкции против авиационной отрасли России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, согласно которым в отношении российской авиационной отрасли вводятся санкции. Документы опубликованы на сайте главы государства.
Введенные ограничения распространятся на акционерные общества «Международный аэропорт "Внуково"», «Аэро-Шереметьево», «Аэропорт Пулково», «Аэропорт Краснодар», а также на общество с ограниченной ответственностью «Домодедово Эрфилд» и др.
Санкции также коснулись компании «Аэростан» и холдинга «Новапорт». В общей сложности ограничения затрагивают 73 юридических и 74 физлица, которые связаны с российской авиаотраслью.
1 сентября Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что он подписал решения о новых санкциях. Тогда же он сказал, что ограничения коснулись «почти 150 субъектов, юридических и физических лиц, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России».
Помимо этого, Зеленский подписал документы, предусматривающие санкции против украинцев, которые поддерживают Россию. Они тоже опубликованы на официальном сайте президента Украины. Ограничения коснулись 164 физических и 11 юридических лиц.
23 августа стало известно, что санкции против 63 российских компаний ввел минторг США. В черный список попали Специальное научно-исследовательское бюро Московского энергетического института, Центр комплексных беспилотных решений, Государственный институт экспериментальной военной медицины, Пермский пороховой завод, Конструкторское бюро навигационных систем и др.