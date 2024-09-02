Украина ввела санкции против авиационной отрасли России

1 сентября Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что он подписал решения о новых санкциях. Тогда же он сказал, что ограничения коснулись «почти 150 субъектов, юридических и физических лиц, обеспечивающих работу авиационной инфраструктуры России».