Минторг США внес в черный список 63 российские компании
Министерство торговли США внесло в черный список 123 компании, в том числе 63 российских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
В черный список попали Специальное научно-исследовательское бюро Московского энергетического института, Центр комплексных беспилотных решений, Государственный институт экспериментальной военной медицины, Пермский пороховой завод и Конструкторское бюро навигационных систем.
В списке также оказались Липецкий механический завод, Балашихинский литейно-механический завод, Таганрогский технический комплекс имени Бериева, Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы, Институт прикладной физики и Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова.
Кроме того, в список попали организации из других стран, в том числе 42 из Китая, 11 из Ирана, 8 из Турции и по одному с Кипра, из Казахстана, Киргизии, Украины, Объединенных Арабских Эмиратов и Канады. По мнению правительства США, компании действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики страны.
Весной минторг США ввел экспортные ограничения в отношении трех компаний из России. В перечень были включены российские компании «ОДК-СТАР», «Дельта аэро» и «Аэросила». Ведомство также ввело экспортные санкции против 37 китайских организаций, среди которых – Eijing Zhongshang Dingsheng Mechanical and Electrical Equipment и Shenzhen Yidian Technology.
До этого США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в РФ после 13 апреля 2024 г. В связи с ограничениями американским и британским компаниям запрещено оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами.