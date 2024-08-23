Минторг США внес в черный список 63 российские компании

Кроме того, в список попали организации из других стран, в том числе 42 из Китая, 11 из Ирана, 8 из Турции и по одному с Кипра, из Казахстана, Киргизии, Украины, Объединенных Арабских Эмиратов и Канады. По мнению правительства США, компании действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики страны.