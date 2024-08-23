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Минторг США внес в черный список 63 российские компании

Ведомости

Министерство торговли США внесло в черный список 123 компании, в том числе 63 российских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В черный список попали Специальное научно-исследовательское бюро Московского энергетического института, Центр комплексных беспилотных решений, Государственный институт экспериментальной военной медицины, Пермский пороховой завод и Конструкторское бюро навигационных систем.

В списке также оказались Липецкий механический завод, Балашихинский литейно-механический завод, Таганрогский технический комплекс имени Бериева, Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы, Институт прикладной физики и Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова.

Кроме того, в список попали организации из других стран, в том числе 42 из Китая, 11 из Ирана, 8 из Турции и по одному с Кипра, из Казахстана, Киргизии, Украины, Объединенных Арабских Эмиратов и Канады. По мнению правительства США, компании действуют вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики страны.

Весной минторг США ввел экспортные ограничения в отношении трех компаний из России. В перечень были включены российские компании «ОДК-СТАР», «Дельта аэро» и «Аэросила». Ведомство также ввело экспортные санкции против 37 китайских организаций, среди которых – Eijing Zhongshang Dingsheng Mechanical and Electrical Equipment и Shenzhen Yidian Technology.

До этого США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля, произведенных в РФ после 13 апреля 2024 г. В связи с ограничениями американским и британским компаниям запрещено оказывать биржевые услуги, связанные с этими российскими металлами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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