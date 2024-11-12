WSJ: эйфория республиканцев в США может закончиться из-за внутренних распрей

Ожидается, что демократы в значительной степени объединятся против программы Трампа, что может поставить большинство проектов в тупик, начиная от сокращения госрасходов и повышения лимита госдолга и заканчивая отменой ограничения налоговых отчислений штатов и местных органов власти на сумму $10 000. Республиканец Майк Джонсон выразил надежду на единство партии после двух лет жесткого контроля Республиканской партии над Палатой представителей, что часто требовало от лидеров полагаться на демократов в получении ключевых голосов. Джонсон, выступая перед журналистами также подчеркнул, что республиканская коалация не должна допустить ошибок прошлого и начать работу при новой администрации «динамичнее» чем в 2017 г.