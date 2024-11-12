WSJ: эйфория республиканцев в США может закончиться из-за внутренних распрей
Оптимистичные настроения республиканцев, набирающих большинство мест в конгресс США, столкнулись с проблемами из-за внутренних распрей в коалиции, которые продолжаются почти два года. На этом фоне у республиканцев могут возникнуть трудности в принятии новой политики Дональда Трампа после его вступления в должность президента США в январе, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заявления партийных представителей.
Разногласия усугубились из-за рекордно небольшого большинства партии в конгрессе. Сейчас оно составляет 220 против 212. Небольшое число оставшихся кресел оставляет меньше вариантов для политических маневров, пишет газета. Учитывая репутацию Трампа как сторонника установления партийной дисциплины, республиканцы из высшего руководства Палаты представителей предполагают, что на этот раз все пройдет «гладко и сплоченно». При этом они допускают возможность потери малого числа сторонников по любому законопроекту нового президента.
Ожидается, что демократы в значительной степени объединятся против программы Трампа, что может поставить большинство проектов в тупик, начиная от сокращения госрасходов и повышения лимита госдолга и заканчивая отменой ограничения налоговых отчислений штатов и местных органов власти на сумму $10 000. Республиканец Майк Джонсон выразил надежду на единство партии после двух лет жесткого контроля Республиканской партии над Палатой представителей, что часто требовало от лидеров полагаться на демократов в получении ключевых голосов. Джонсон, выступая перед журналистами также подчеркнул, что республиканская коалация не должна допустить ошибок прошлого и начать работу при новой администрации «динамичнее» чем в 2017 г.
В США продолжается подсчет голосов на выборах в конгресс. И если в сенате республиканцы уже сумели получить большинство – при нынешнем раскладе, с 3 января 2025 г. они будут контролировать 52 мандата из 100, то в палате представителей победитель пока не определился. Опрошенные «Ведомостями» эксперты рассказывали, что первые решения администрации Трампа будут связаны с ограничением нелегальной миграции и снижением корпоративного налога. Это положение подтверждается публичными выступлениями самого Трампа, его союзников в конгрессе, а также официальной платформой Республиканской партии за 2024 г.