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Турцию пригласили в БРИКС в качестве страны-партнера

Ведомости

Турция получила предложение стать страной – партнером БРИКС, сообщил министр торговли республики Омер Болат в эфире tvnet.

«Что касается статуса Турции, связанного с членством, Турции было предложено ассоциированное членство. Это переходный процесс БРИКС», – сказал Болат (цитата по Yeni Şafak).

Болат напомнил, что в БРИКС входят крупные государства, на долю которых приходится 25% мирового национального дохода. Министр подчеркнул, что популярность объединения растет. По его словам, вступление в БРИКС принесет республике «значительную выгоду с точки зрения сотрудничества со всеми ключевыми мировыми платформами».

В начале сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. По словам собеседников агентства, таким образом страна намерена развивать связи со всеми сторонами и усилить свое влияние в мире. 28 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что развитие отношений республики с объединением БРИКС в различных сферах будет отвечать ее интересам.

Турция также является союзником НАТО и стремится стать членом Европейского союза. По словам Эрдогана, страна пытается «занять достойное место в меняющейся глобальной системе».

В настоящее время странами – участницами БРИКС являются Россия, Индия, Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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