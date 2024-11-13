Турцию пригласили в БРИКС в качестве страны-партнера

В начале сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. По словам собеседников агентства, таким образом страна намерена развивать связи со всеми сторонами и усилить свое влияние в мире. 28 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что развитие отношений республики с объединением БРИКС в различных сферах будет отвечать ее интересам.