Турцию пригласили в БРИКС в качестве страны-партнера
Турция получила предложение стать страной – партнером БРИКС, сообщил министр торговли республики Омер Болат в эфире tvnet.
«Что касается статуса Турции, связанного с членством, Турции было предложено ассоциированное членство. Это переходный процесс БРИКС», – сказал Болат (цитата по Yeni Şafak).
Болат напомнил, что в БРИКС входят крупные государства, на долю которых приходится 25% мирового национального дохода. Министр подчеркнул, что популярность объединения растет. По его словам, вступление в БРИКС принесет республике «значительную выгоду с точки зрения сотрудничества со всеми ключевыми мировыми платформами».
В начале сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. По словам собеседников агентства, таким образом страна намерена развивать связи со всеми сторонами и усилить свое влияние в мире. 28 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что развитие отношений республики с объединением БРИКС в различных сферах будет отвечать ее интересам.
Турция также является союзником НАТО и стремится стать членом Европейского союза. По словам Эрдогана, страна пытается «занять достойное место в меняющейся глобальной системе».