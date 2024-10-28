Эрдоган: развитие отношений с БРИКС отвечает интересам Турции
Развитие отношений Турции с объединением БРИКС в различных сферах будет отвечать ее интересам. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством в Анкаре. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.
«Мы движемся в том направлении, где есть интересы Турции, и развиваем сотрудничество, которого требуют интересы Турции. Развитие отношений нашей страны с БРИКС не является и никогда не может быть альтернативой нашим нынешним отношениям. Мы верим, что всестороннее развитие отношений Турции с БРИКС будет отвечать ее интересам», – сказал Эрдоган.
Эрдоган напомнил о своем визите на саммит БРИКС в Казани, прошедшем с 22 по 24 октября. Он рассказал, что на расширенном заседании лидеров стран правительство Турции имело возможность разъяснить позицию страны по региональным вопросам.
«Считаю, что у нас есть серьезный потенциал для сотрудничества со странами на платформе БРИКС», – утверждает турецкий президент.
В то же время Турция является союзником НАТО и стремится стать членом Европейского союза. Эрдоган объяснил это тем, что Турция пытается «занять достойное место в меняющейся глобальной системе».