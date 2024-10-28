Эрдоган: развитие отношений с БРИКС отвечает интересам Турции

«Мы движемся в том направлении, где есть интересы Турции, и развиваем сотрудничество, которого требуют интересы Турции. Развитие отношений нашей страны с БРИКС не является и никогда не может быть альтернативой нашим нынешним отношениям. Мы верим, что всестороннее развитие отношений Турции с БРИКС будет отвечать ее интересам», – сказал Эрдоган.