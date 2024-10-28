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Эрдоган: развитие отношений с БРИКС отвечает интересам Турции

Ведомости

Развитие отношений Турции с объединением БРИКС в различных сферах будет отвечать ее интересам. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством в Анкаре. Об этом сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

«Мы движемся в том направлении, где есть интересы Турции, и развиваем сотрудничество, которого требуют интересы Турции. Развитие отношений нашей страны с БРИКС не является и никогда не может быть альтернативой нашим нынешним отношениям. Мы верим, что всестороннее развитие отношений Турции с БРИКС будет отвечать ее интересам», – сказал Эрдоган.

Эрдоган напомнил о своем визите на саммит БРИКС в Казани, прошедшем с 22 по 24 октября. Он рассказал, что на расширенном заседании лидеров стран правительство Турции имело возможность разъяснить позицию страны по региональным вопросам.

«Считаю, что у нас есть серьезный потенциал для сотрудничества со странами на платформе БРИКС», – утверждает турецкий президент.

В то же время Турция является союзником НАТО и стремится стать членом Европейского союза. Эрдоган объяснил это тем, что Турция пытается «занять достойное место в меняющейся глобальной системе».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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