Путин встретился с президентом Турции Эрдоганом на полях саммита БРИКС
Президент России Владимир Путин встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в Кремле. Это вторая двусторонняя встреча главы РФ после заседаний стран – членов БРИКС, которые прошли в узком и расширенном составе.
Российско-турецкие отношения носят добрососедский, конструктивный характер, основываются на многолетнем опыте партнерского взаимодействия в ряде областей, заявил Путин. «Мы с вами поддерживаем диалог по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Высоко ценю неизменно полезные контакты. Уверен, что наша беседа будет плодотворной и полезной», – сказал он в начале встречи.
Стороны обсудят пути повышения эффективности торгово-экономического взаимодействия, сообщил президент России. По его словам, год от года оно динамично развивается. «В прошлом году объем товарооборота составил внушительную сумму – $55,4 млрд, а по итогам января – августа нынешнего года этот показатель еще подрос на 6,2%», – сказал Путин.
Встречные инвестиции он оценил как «солидные» – российские компании задействованы в крупных проектах в таких отраслях турецкой экономики, как металлургия и автомобилестроение. Турецкий бизнес также представлен в РФ в металлургии, машиностроении, деревообработке, причем наибольшая концентрация инвестиций и проектов сосредоточена в Татарстане, отметил Путин. «Стратегически значимые связи налажены в сфере энергетики. В прошлом году по трубопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток" экспортировано 20,5 млрд куб. м [природного газа]», – сказал президент. Россия также рассчитывает, что в 2025 г. АЭС «Аккую» начнет энергоподачу.
Говоря о результатах в туристической области, Путин сообщил, что в 2023 г. Турцию посетили 6,3 млн российских туристов: это рекордный показатель, он на 20,7% больше, чем годом ранее. За январь – август 2024 г. более 4,5 млн россиян посетили Турцию, добавил он.
«Наиболее острая тема сейчас – трагическое развитие обстановки на Ближнем Востоке. Принципиальные позиции России и Турции более чем близки по этим вопросам. Прочное политико-дипломатическое урегулирование арабо-израильского конфликта видим только на основе общепризнанной утвержденной Советом Безопасности двугосударственной формулы», – заявил также президент РФ, добавив, что готов проинформировать Эрдогана о ситуации вокруг Украины.
Эрдоган, в свою очередь, поблагодарил Путина за приглашение принять участие в саммите. «Для меня большое удовольствие встретиться вновь с вами вслед за нашей встречей в Астане», – сказал он. Президент Турции напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно посетил Стамбул в рамках формата взаимодействия «3+3». «Теперь в очень короткое время мы желаем увидеть вас, господин президент, в нашей стране», – добавил Эрдоган.
22 октября начался XVI саммит БРИКС, он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». 23 октября состоялись заседания государств – членов БРИКС в узком и расширенном составе.