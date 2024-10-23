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Путин встретился с президентом Турции Эрдоганом на полях саммита БРИКС

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили в Кремле. Это вторая двусторонняя встреча главы РФ после заседаний стран – членов БРИКС, которые прошли в узком и расширенном составе.

Российско-турецкие отношения носят добрососедский, конструктивный характер, основываются на многолетнем опыте партнерского взаимодействия в ряде областей, заявил Путин. «Мы с вами поддерживаем диалог по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня. Высоко ценю неизменно полезные контакты. Уверен, что наша беседа будет плодотворной и полезной», – сказал он в начале встречи.

Стороны обсудят пути повышения эффективности торгово-экономического взаимодействия, сообщил президент России. По его словам, год от года оно динамично развивается. «В прошлом году объем товарооборота составил внушительную сумму – $55,4 млрд, а по итогам января – августа нынешнего года этот показатель еще подрос на 6,2%», – сказал Путин.

Встречные инвестиции он оценил как «солидные» – российские компании задействованы в крупных проектах в таких отраслях турецкой экономики, как металлургия и автомобилестроение. Турецкий бизнес также представлен в РФ в металлургии, машиностроении, деревообработке, причем наибольшая концентрация инвестиций и проектов сосредоточена в Татарстане, отметил Путин. «Стратегически значимые связи налажены в сфере энергетики. В прошлом году по трубопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток" экспортировано 20,5 млрд куб. м [природного газа]», – сказал президент. Россия также рассчитывает, что в 2025 г. АЭС «Аккую» начнет энергоподачу.

Говоря о результатах в туристической области, Путин сообщил, что в 2023 г. Турцию посетили 6,3 млн российских туристов: это рекордный показатель, он на 20,7% больше, чем годом ранее. За январь – август 2024 г. более 4,5 млн россиян посетили Турцию, добавил он.

«Наиболее острая тема сейчас – трагическое развитие обстановки на Ближнем Востоке. Принципиальные позиции России и Турции более чем близки по этим вопросам. Прочное политико-дипломатическое урегулирование арабо-израильского конфликта видим только на основе общепризнанной утвержденной Советом Безопасности двугосударственной формулы», – заявил также президент РФ, добавив, что готов проинформировать Эрдогана о ситуации вокруг Украины.

Эрдоган, в свою очередь, поблагодарил Путина за приглашение принять участие в саммите. «Для меня большое удовольствие встретиться вновь с вами вслед за нашей встречей в Астане», – сказал он. Президент Турции напомнил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно посетил Стамбул в рамках формата взаимодействия «3+3». «Теперь в очень короткое время мы желаем увидеть вас, господин президент, в нашей стране», – добавил Эрдоган.

22 октября начался XVI саммит БРИКС, он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, посвященное теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», темой которого будет «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». 23 октября состоялись заседания государств – членов БРИКС в узком и расширенном составе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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