Путин встретился с президентом Турции Эрдоганом на полях саммита БРИКС

Встречные инвестиции он оценил как «солидные» – российские компании задействованы в крупных проектах в таких отраслях турецкой экономики, как металлургия и автомобилестроение. Турецкий бизнес также представлен в РФ в металлургии, машиностроении, деревообработке, причем наибольшая концентрация инвестиций и проектов сосредоточена в Татарстане, отметил Путин. «Стратегически значимые связи налажены в сфере энергетики. В прошлом году по трубопроводам "Голубой поток" и "Турецкий поток" экспортировано 20,5 млрд куб. м [природного газа]», – сказал президент. Россия также рассчитывает, что в 2025 г. АЭС «Аккую» начнет энергоподачу.