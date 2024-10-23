Представили стран БРИКС утвердили декларацию об укреплении многосторонности

XVI саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября. Он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», тема которого – «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». Саммит проходит уже в 16-й раз, но это первое мероприятие в расширенном составе. С этого года к пяти основным странам объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) присоединились еще четыре – Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.