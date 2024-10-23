Представили стран БРИКС утвердили декларацию об укреплении многосторонности

Представили стран БРИКС утвердили декларацию об укреплении многосторонностиУчастники саммита договорились сотрудничать для «более справедливого и демократического миропорядка»
Главы государств и правительств стран БРИКС в ходе XVI саммита в Казани утвердили декларацию «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Документ опубликован на сайте президента РФ Владимира Путина. В Казанской декларации говорится о приверженности сторон к дальнейшему углублению сотрудничества в рамках расширившегося БРИКС по трем основным направлениям – политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи.
Достижение справедливого и демократического миропорядка
В декларации заявлено о появлении «новых центров силы, принятия политических решений и экономического роста», что способно заложить основы для «более справедливого, демократического и сбалансированного многополярного миропорядка».
В целях совершенствования системы глобального управления стороны призвали обеспечить более активное участие в его процессах государств с формирующимся рынком, развивающихся и наименее развитых стран, особенно из Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Предложено провести реформу Бреттон-Вудских институтов, в частности, расширить представленность развивающихся стран и государств с формирующимся рынком на руководящих постах.
Кроме того, авторы призвали устранить принудительные меры, в том числе односторонние экономические санкции и вторичные санкции.
Участники саммита также обязались конструктивно взаимодействовать в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) с целью запустить двухуровневый механизм для урегулирования споров, а также безотлагательно приступить к назначению новых членов Апелляционного органа.
Укрепление безопасности
Стороны выразили обеспокоенность продолжающимися вооруженными конфликтами в разных регионах и призвали к мирному урегулированию споров посредством дипломатии. В частности, участники саммита осудили военные операции Израиля в Палестине, Ливане, Сирии. Они заявили о необходимости немедленного введения режима прекращения огня в секторе Газа, освобождения без предварительных условий всех заложников и удерживаемых лиц с обеих сторон, беспрепятственной поставки гуманитарной помощи в анклав. Представители БРИКС заявили также, что поддерживают принятие Палестины в качестве полноправного члена в ООН.
Упомянут в декларации и российско-украинский конфликт. В документе сказано, что участники БРИКС напоминают «о национальных позициях в отношении ситуации на Украине и вокруг нее, обозначенных на соответствующих форумах», включая Совет безопасности ООН и Генеральную Ассамблею ООН.
«Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами устава ООН <…>. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии», – говорится в документе.
Стороны также договорились расширить диалог в рамках БРИКС по вопросам выявления случаев отмывания доходов, полученных преступным путем, противодействия финансированию терроризма и по борьбе с киберпреступностью.
Финансово-экономическое сотрудничество
Нынешнюю международную финансовую архитектуру нужно реформировать, чтобы сделать ее справедливой, говорится в декларации. Участники саммита договорились обсудить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear – инициативы, дополняющей существующую инфраструктуру финансовых рынков, а также независимого перестраховочного потенциала БРИКС, включая компанию BRICS (Re)Insurance, с участием на добровольной основе.
Документ также содержит призыв к укреплению корреспондентских банковских сетей между странами БРИКС и обеспечению возможности расчетов в национальных валютах. Еще стороны договорились проводить мероприятия по обмену практикой в области внедрения стандартов и методик управления особыми экономическими зонами.
Кроме того, подписанты призвали все страны БРИКС инвестировать в исследовательскую инфраструктуру и согласились сообща трансформировать Новый банк развития в Международный банк реконструкции и развития нового типа XXI века.
Расширение гуманитарных обменов
Стороны указали на важность гуманитарных обменов в рамках БРИКС «для укрепления взаимопонимания, дружбы и сотрудничества». Они призвали к участию в альянсах стран объединения, включая альянсы музеев, национальных галерей, библиотек, театров, а также к созданию Альянса киношкол.
В завершение декларации говорится, что ее подписанты высоко оценили председательство России в БРИКС в 2024 г. Стороны также выразили готовность оказать поддержку Бразилии в ходе ее председательства в объединении в следующем году и проведении XVII саммита.
XVI саммит БРИКС стартовал в Казани 22 октября. Он состоит из двух частей. Первая – это заседание стран – членов организации, которое будет посвящено теме «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности», что является девизом российского председательства в БРИКС в 2024 г. Вторая часть – заседание в формате «БРИКС плюс/аутрич», тема которого – «БРИКС и Глобальный Юг – совместное строительство лучшего мира». Саммит проходит уже в 16-й раз, но это первое мероприятие в расширенном составе. С этого года к пяти основным странам объединения (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) присоединились еще четыре – Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия.