Песков: Россия получает информацию из Киргизии по линии силовиков

Пресс-секретаря спросили, обращались ли местные силовики за помощью выявления заговорщиков в Москве, на что Песков ответил, что «наши представители, конечно, получают информацию» из Киргизии. Происходит это в рамках «двусторонних механизмов сотрудничества, в рамках механизмов интеграционных», пояснил Песков.