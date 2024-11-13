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Песков: Россия получает информацию из Киргизии по линии силовиков

Ведомости

В России идут «постоянные контакты» с Киргизией в рамках двустороннего сотрудничества по линии силовиков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге в рамках вопроса о беспорядках в Киргизии.

Пресс-секретаря спросили, обращались ли местные силовики за помощью выявления заговорщиков в Москве, на что Песков ответил, что «наши представители, конечно, получают информацию» из Киргизии. Происходит это в рамках «двусторонних механизмов сотрудничества, в рамках механизмов интеграционных», пояснил Песков.

При этом, по словам пресс-секретаря, в Кремле уверены, что «руководство Киргизии обладает всем необходимым для того, чтобы обеспечивать порядок и законность в стране».

МВД Киргизии сообщило о задержании подозреваемых в подготовке массовых беспорядков, среди задержанных иностранцев и местных жителей. Задержанные планировали организовать захват власти.

«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД была получена информация о подготовке некой группировкой массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации», – сообщили в ведомстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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