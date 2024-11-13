Песков: Россия получает информацию из Киргизии по линии силовиков
В России идут «постоянные контакты» с Киргизией в рамках двустороннего сотрудничества по линии силовиков. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге в рамках вопроса о беспорядках в Киргизии.
Пресс-секретаря спросили, обращались ли местные силовики за помощью выявления заговорщиков в Москве, на что Песков ответил, что «наши представители, конечно, получают информацию» из Киргизии. Происходит это в рамках «двусторонних механизмов сотрудничества, в рамках механизмов интеграционных», пояснил Песков.
При этом, по словам пресс-секретаря, в Кремле уверены, что «руководство Киргизии обладает всем необходимым для того, чтобы обеспечивать порядок и законность в стране».
МВД Киргизии сообщило о задержании подозреваемых в подготовке массовых беспорядков, среди задержанных иностранцев и местных жителей. Задержанные планировали организовать захват власти.
«Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД была получена информация о подготовке некой группировкой массовых беспорядков и дестабилизации общественно-политической ситуации», – сообщили в ведомстве.