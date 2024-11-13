В Кремле не интересуются планирующейся демонстрацией в Берлине

В начале августа Яшин и Кара-Мурза стали участниками крупнейшего обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией в Анкаре. В декабре 2022 г. Яшин получил 8,5 г. колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков про Вооруженные силы РФ, а Кара-Мурза в 2023 г. был осужден на 25 лет лишения свободы за госизмену.