В Кремле не интересуются планирующейся демонстрацией в Берлине
Мнение Юлии Навальной, Илья Яшина (признан в РФ иноагентом) и Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом), организующих в Берлине демонстрацию с призывом к выводу Вооруженных сил (ВС) России с Украины, не вызывает интереса, эти люди чудовищно и окончательно оторваны от своей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Они [Навальная, Яшин и Кара-Мурза] не имеют никакого отношения к своей стране, и страна не имеет никакого отношения к ним. Поэтому любое их мнение какого-либо интереса здесь вызывать не будет», – сказал представитель Кремля.
По данным ряда СМИ, проведение демонстрации планируется 17 ноября.
Юлия Навальная занялась политической деятельностью после смерти своего супруга. 9 июля 2024 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал Навальную по обвинению в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Ей грозит до шести лет лишения свободы. 11 июля женщина была включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
В начале августа Яшин и Кара-Мурза стали участниками крупнейшего обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией в Анкаре. В декабре 2022 г. Яшин получил 8,5 г. колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков про Вооруженные силы РФ, а Кара-Мурза в 2023 г. был осужден на 25 лет лишения свободы за госизмену.