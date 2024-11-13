Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Кремле не интересуются планирующейся демонстрацией в Берлине

Ведомости

Мнение Юлии Навальной, Илья Яшина (признан в РФ иноагентом) и Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом), организующих в Берлине демонстрацию с призывом к выводу Вооруженных сил (ВС) России с Украины, не вызывает интереса, эти люди чудовищно и окончательно оторваны от своей страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Они [Навальная, Яшин и Кара-Мурза] не имеют никакого отношения к своей стране, и страна не имеет никакого отношения к ним. Поэтому любое их мнение какого-либо интереса здесь вызывать не будет», – сказал представитель Кремля.

По данным ряда СМИ, проведение демонстрации планируется 17 ноября.

Юлия Навальная занялась политической деятельностью после смерти своего супруга. 9 июля 2024 г. Басманный суд Москвы заочно арестовал Навальную по обвинению в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Ей грозит до шести лет лишения свободы. 11 июля женщина была включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В начале августа Яшин и Кара-Мурза стали участниками крупнейшего обмена заключенными между Россией, США, Германией и Белоруссией в Анкаре. В декабре 2022 г. Яшин получил 8,5 г. колонии общего режима по уголовному делу о распространении фейков про Вооруженные силы РФ, а Кара-Мурза в 2023 г. был осужден на 25 лет лишения свободы за госизмену.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных