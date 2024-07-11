Юлия Навальная внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

9 июля Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца Навальную по делу об участии в экстремистском сообществе. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Максимальное наказание по этой части – до шести лет лишения свободы. Срок ареста начнет исчисляться с момента ее экстрадиции в Россию либо с момента задержания на территории страны.