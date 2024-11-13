Захарова: ответ на разрешение ВСУ бить вглубь России будет неминуемым
Россия будет расценивать разрешение вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь территории России как вступление стран НАТО в прямой конфликт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, ответ на это будет «разрушительным и неминуемым».
«Мы будем расценивать это как фактическое вступление стран НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией. <...> Ответ на использование западных дальнобойных систем по территории нашей страны будет неминуемым и разрушительным для них», – сказала Захарова во время брифинга.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства напомнила, что президент России Владимир Путин уже обозначал реакцию Москвы на разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для таких ударов. По ее словам, это изменит суть конфликта и его природу «со всеми вытекающими последствиями».
В сентябре Путин заявил, что применение западных вооружений большой дальности для ударов по России будет означать прямое участие НАТО, США и европейских стран в конфликте против страны. Если это произойдет, то государство будет «принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», сказал он.
В конце октября глава страны сообщил, что Минобороны думает о различных вариантах ответа на возможные удары ВСУ вглубь России. Он также напомнил о своем раннем заявлении о возможности Киева применять дальнобойное оружие. По его мнению, делать это самостоятельно вооруженные силы Украины, в отличие от специалистов стран НАТО, не могут. Путин пояснил, что для таких ударов нужна космическая разведка, «которой у Украины, естественно, нет».