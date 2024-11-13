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NYP: Трамп и Байден обсудили конфликт на Украине во время встречи в Белом доме

Ведомости

Президент США Джо Байден и республиканец Дональд Трамп, победивший на президентских выборах, обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке, сообщает New York Post. Это произошло во время их встречи в Белом доме.

Трамп заявил, что эти два вопроса, которые обсуждались с Байденом, ранее вызывали разногласия между ними. «Я хотел узнать его мнение о том, где мы находимся, и что он думает. И он мне его дал, он был очень любезен», – заявил республиканец.

Избранный президент рассчитывает еще раз встретиться с Байденом перед инаугурацией, отмечает NYP. Трамп и Байден «оба были очень рады видеть друг друга», говорится в публикации. Республиканец оценил прошедшую встречу как «очень хорошую».

Ранее 13 ноября Трамп впервые после окончания первого президентского срока посетил Белый дом. Во время встречи Байден поздравил его с победой на выборах. Оба лидера согласились с необходимостью мирной передачи власти. Трамп заверил, что все «пройдет настолько гладко, насколько это возможно».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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