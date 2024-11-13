NYP: Трамп и Байден обсудили конфликт на Украине во время встречи в Белом доме
Президент США Джо Байден и республиканец Дональд Трамп, победивший на президентских выборах, обсудили конфликты на Украине и Ближнем Востоке, сообщает New York Post. Это произошло во время их встречи в Белом доме.
Трамп заявил, что эти два вопроса, которые обсуждались с Байденом, ранее вызывали разногласия между ними. «Я хотел узнать его мнение о том, где мы находимся, и что он думает. И он мне его дал, он был очень любезен», – заявил республиканец.
Избранный президент рассчитывает еще раз встретиться с Байденом перед инаугурацией, отмечает NYP. Трамп и Байден «оба были очень рады видеть друг друга», говорится в публикации. Республиканец оценил прошедшую встречу как «очень хорошую».
Ранее 13 ноября Трамп впервые после окончания первого президентского срока посетил Белый дом. Во время встречи Байден поздравил его с победой на выборах. Оба лидера согласились с необходимостью мирной передачи власти. Трамп заверил, что все «пройдет настолько гладко, насколько это возможно».