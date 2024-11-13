Трамп встретился с Байденом в Белом доме после победы на выборах президента США

Действующий и будущий президенты пожали друг другу руки, после чего Трамп отметил, что политика – это «жесткая штука, и во многих случаях мир не из приятных». Байден и Трамп согласились с необходимостью мирной передачи власти. «Все пройдет настолько гладко, насколько это возможно, и я очень ценю это, Джо», – заявил республиканец.