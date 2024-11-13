Трамп встретился с Байденом в Белом доме после победы на выборах президента США

Трамп встретился с Байденом в Белом доме после победы на выборах президента СШАДействующий глава страны обсудил с избранным президентом передачу власти
Республиканец Дональд Трамп, который победил на выборах президента США, встретился с действующим главой страны Джо Байденом, передает телеканал CNN. Избранный президент впервые после окончания первого срока посетил Белый дом.
В начале встречи Байден выразил надежду на «плавный переход» власти в январе – тогда пройдет инаугурация нового президента США. «Что ж, мистер избранный президент, бывший президент Дональд. Поздравляю», – сказал Байден, когда Трамп сел напротив него в Овальном кабинете.
Действующий и будущий президенты пожали друг другу руки, после чего Трамп отметил, что политика – это «жесткая штука, и во многих случаях мир не из приятных». Байден и Трамп согласились с необходимостью мирной передачи власти. «Все пройдет настолько гладко, насколько это возможно, и я очень ценю это, Джо», – заявил республиканец.
Издание The Hill сообщает, что журналистов вывели из кабинета примерно через минуту после начала встречи. Ранее Байден неоднократно предупреждал, что срок Трампа «нанесет ущерб демократии», отмечается в публикации. При этом действующий президент пообещал следовать традиции и обеспечить команде Трампа «плавный переход».
Когда Трамп прибыл в Белый дом, его также поприветствовала первая леди Джилл Байден. Она передала республиканцу письмо с поздравлениями для Мелании Трамп, в котором выразила готовность команды помочь с переходом власти.
Трамп одержал победу на выборах президента США 5 ноября. «Ведомости» писали, что американцы доверяли Трампу больше по экономическим и миграционным вопросам. По этим темам его считали компетентнее не только оппонента, демократа Камалы Харрис, но и действующего президента Джо Байдена, пока тот участвовал в президентской гонке. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 г.