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Трамп встретился с Байденом в Белом доме после победы на выборах президента США

Действующий глава страны обсудил с избранным президентом передачу власти
Екатерина Дорофеева
REUTERS / Kevin Lamarque

Республиканец Дональд Трамп, который победил на выборах президента США, встретился с действующим главой страны Джо Байденом, передает телеканал CNN. Избранный президент впервые после окончания первого срока посетил Белый дом.

В начале встречи Байден выразил надежду на «плавный переход» власти в январе – тогда пройдет инаугурация нового президента США. «Что ж, мистер избранный президент, бывший президент Дональд. Поздравляю», – сказал Байден, когда Трамп сел напротив него в Овальном кабинете.

Действующий и будущий президенты пожали друг другу руки, после чего Трамп отметил, что политика – это «жесткая штука, и во многих случаях мир не из приятных». Байден и Трамп согласились с необходимостью мирной передачи власти. «Все пройдет настолько гладко, насколько это возможно, и я очень ценю это, Джо», – заявил республиканец.

Издание The Hill сообщает, что журналистов вывели из кабинета примерно через минуту после начала встречи. Ранее Байден неоднократно предупреждал, что срок Трампа «нанесет ущерб демократии», отмечается в публикации. При этом действующий президент пообещал следовать традиции и обеспечить команде Трампа «плавный переход».

Когда Трамп прибыл в Белый дом, его также поприветствовала первая леди Джилл Байден. Она передала республиканцу письмо с поздравлениями для Мелании Трамп, в котором выразила готовность команды помочь с переходом власти.

Трамп одержал победу на выборах президента США 5 ноября. «Ведомости» писали, что американцы доверяли Трампу больше по экономическим и миграционным вопросам. По этим темам его считали компетентнее не только оппонента, демократа Камалы Харрис, но и действующего президента Джо Байдена, пока тот участвовал в президентской гонке. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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