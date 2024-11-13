CNN: Мелания Трамп не переедет жить в Белый дом
Жена избранного президента США Дональда Трампа Мелания вряд ли переедет жить в Белый дом, сообщает CNN со ссылкой на источники. Обсуждения о том, где и как она будет проводить время, продолжаются, уточнили собеседники телеканала.
«На этот раз все по-другому. У меня гораздо больше опыта и знаний. Я уже была в Белом доме. Когда вы туда входите, вы точно знаете, чего ожидать», – сказала она в интервью Fox News, представляя свои мемуары.
Ожидается, что Мелания Трамп проведет большую часть времени между Нью-Йорком и Палм-Бич во Флориде. При этом, по словам источников, она все равно будет присутствовать на крупных мероприятиях как первая леди.
Собеседники CNN отмечают, что за последние четыре года Мелания Трамп обзавелась кругом друзей во Флориде и, скорее всего, продолжит проводить там много времени. Кроме того, ее сын Бэррон Трамп учится в Нью-Йоркском университете, и Мелания, вероятно, предпочтет быть рядом с ним.
13 ноября Трамп пропустила традиционную встречу в Белом доме по передаче власти, на которую ее пригласила первая леди Джилл Байден. При этом члены команды Дональда Трампа давали понять, что для Мелании важно присутствовать на мероприятии. Когда республиканец прибыл в Белый дом, Джилл Байден передала письмо с поздравлениями для Мелании, в котором выразила готовность команды помочь с переходом власти.