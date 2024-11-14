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Лавров: Россия открыта к контактам с администрацией Трампа

Ведомости

Москва готова к контактам с Вашингтоном при администрации республиканца Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью депутату Госдумы, журналистке Марине Ким для проекта «Новый мир».

«Президент [РФ Владимир] Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал, что он всегда готов к общению. Не мы его прерывали – мяч на той [американской] стороне», – сказал он.

11 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты The Washington Post, заявил, что Путин пока не проводил телефонного разговора с Трампом. 

7 ноября российский президент, выступая в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай», поздравил Трампа с победой на выборах, а также заявил, что не возражает против контактов с избранным президентом США. До этого пресс-секретарь президента не исключил, что у Путина может состояться разговор с Трампом.

На следующий день Песков уточнил, что Путин сообщил о готовности обсуждать урегулирование конфликта с избранным президентом США Трампом, но это не означает корректировки требований к самой Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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