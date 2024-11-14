Лавров: Россия открыта к контактам с администрацией Трампа
Москва готова к контактам с Вашингтоном при администрации республиканца Дональда Трампа, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью депутату Госдумы, журналистке Марине Ким для проекта «Новый мир».
«Президент [РФ Владимир] Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" сказал, что он всегда готов к общению. Не мы его прерывали – мяч на той [американской] стороне», – сказал он.
11 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты The Washington Post, заявил, что Путин пока не проводил телефонного разговора с Трампом.
7 ноября российский президент, выступая в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай», поздравил Трампа с победой на выборах, а также заявил, что не возражает против контактов с избранным президентом США. До этого пресс-секретарь президента не исключил, что у Путина может состояться разговор с Трампом.
На следующий день Песков уточнил, что Путин сообщил о готовности обсуждать урегулирование конфликта с избранным президентом США Трампом, но это не означает корректировки требований к самой Украине.