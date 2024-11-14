Боливия получила приглашение в БРИКС в качестве страны-партнера
Боливия получила приглашение от главы МИД РФ Сергея Лаврова стать страной-партнером БРИКС. Об этом сообщила министр иностранных дел Боливии Селинда Соса на полях 29-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата в Баку.
«Сегодня мы получили приглашение от министра иностранных дел России. Нас пригласили в качестве государства-партнера БРИКС. Мы положительно отреагировали на это приглашение», – уточнила Соса (цитата по ТАСС).
Министр выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку участия участие Боливии в объединении. По ее словам, в таком формате страна сможет укреплять механизмы многостороннего сотрудничества, в частности со странами Глобального Юга.
В настоящее время странами – участницами БРИКС являются Россия, Индия, Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты. В 2024 г. в объединении председательствует Россия.
Статус страны-партнера предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Возможно также приглашение партнеров на другие мероприятия министерского уровня, в частности, по тематике торговли, национальной безопасности, и на форум парламентариев. Кроме того, партнеры могут присоединяться к итоговым документам объединения.