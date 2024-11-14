Reuters: Боррель предложил ЕС приостановить диалог с Израилем
Глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель предложил Евросоюзу приостановить диалог с Израилем из-за нарушения прав человека в секторе Газа в ходе военной операции израильской армии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех дипломатов и имеющееся в распоряжении издания письмо Борреля.
В письме, направленном министрам иностранных дел стран ЕС, Боррель выразил обеспокоенность нарушениями международного гуманитарного права в анклаве. По его словам, до сих пор эти опасения не были в достаточной степени учтены Израилем.
«В свете вышеизложенных соображений я внесу на рассмотрение предложение о том, чтобы ЕС использовал положение о правах человека для приостановки политического диалога с Израилем», – уточнил глава евродипломатии.
Собеседники агентства указали, что для приостановки диалога потребуется одобрение всех 27 стран – членов Евросоюза, что «очень маловероятно».
11 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении гуманитарной зоны в анклаве. При этом в заявлении отмечается, что израильские силы продолжат работать «над достижением целей войны», включая роспуск радикальной группировки «Хамас» и возвращение заложников.
Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, число погибших за время ведения боевых действий превысило 43 000 человек.