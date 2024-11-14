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Reuters: Боррель предложил ЕС приостановить диалог с Израилем

Ведомости

Глава дипломатической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель предложил Евросоюзу приостановить диалог с Израилем из-за нарушения прав человека в секторе Газа в ходе военной операции израильской армии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех дипломатов и имеющееся в распоряжении издания письмо Борреля.

В письме, направленном министрам иностранных дел стран ЕС, Боррель выразил обеспокоенность нарушениями международного гуманитарного права в анклаве. По его словам, до сих пор эти опасения не были в достаточной степени учтены Израилем.

«В свете вышеизложенных соображений я внесу на рассмотрение предложение о том, чтобы ЕС использовал положение о правах человека для приостановки политического диалога с Израилем», – уточнил глава евродипломатии.

Собеседники агентства указали, что для приостановки диалога потребуется одобрение всех 27 стран – членов Евросоюза, что «очень маловероятно».

11 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о расширении гуманитарной зоны в анклаве. При этом в заявлении отмечается, что израильские силы продолжат работать «над достижением целей войны», включая роспуск радикальной группировки «Хамас» и возвращение заложников.

Бои в секторе Газа продолжаются больше года. Обострение палестино-израильского конфликта произошло после нападения 7 октября 2023 г. радикальной палестинской группировки «Хамас» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты более 1200 человек, свыше 200 взяты в плен. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи». По данным минздрава Газы, число погибших за время ведения боевых действий превысило 43 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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