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Израильская авиация за сутки атаковала 100 объектов в Ливане и Газе

Ведомости

ВВС Израиля за сутки атаковали более 100 целей в Ливане и Газе. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Среди объектов были штабы, отряды террористов, военные инфраструктуры и пусковые установки, направленные, по данным армии, в тыл Израиля.

13 ноября, по данным сирийского агентства SANA, военно-воздушные силы Израиля атаковали сирийскую провинцию Хомс.

«Наши противовоздушные силы успешно отражают атаки противника в небе над западной частью сельской местности Хомса», – пишет агентство. Других подробностей не приводилось.

8 октября ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску. Под обстрел попало жилое многоэтажное здание в районе Маззе, где в результате погибли семь человек.

По словам главы штаба израильской армии Герци Халеви, ЦАХАЛ продолжает наносить удары по шиитской группировке «Хезболла» в соответствии с планом по всему региону: на юге Ливана, в долине Бекаа, в Бейруте и Сирии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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