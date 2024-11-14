Израильская авиация за сутки атаковала 100 объектов в Ливане и Газе
ВВС Израиля за сутки атаковали более 100 целей в Ливане и Газе. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Среди объектов были штабы, отряды террористов, военные инфраструктуры и пусковые установки, направленные, по данным армии, в тыл Израиля.
13 ноября, по данным сирийского агентства SANA, военно-воздушные силы Израиля атаковали сирийскую провинцию Хомс.
«Наши противовоздушные силы успешно отражают атаки противника в небе над западной частью сельской местности Хомса», – пишет агентство. Других подробностей не приводилось.
8 октября ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску. Под обстрел попало жилое многоэтажное здание в районе Маззе, где в результате погибли семь человек.
По словам главы штаба израильской армии Герци Халеви, ЦАХАЛ продолжает наносить удары по шиитской группировке «Хезболла» в соответствии с планом по всему региону: на юге Ливана, в долине Бекаа, в Бейруте и Сирии.