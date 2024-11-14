Власти ФРГ предписали гостерминалам не принимать поставок газа из РФ
Минэкономики Германии поручило Deutsche Energy Terminal (DET, федеральная компания по эксплуатации терминалов) не принимать никаких поставок российского сжиженного пригодного газа (СПГ), пишет Financial Times со ссылкой на соответствующее письмо.
Предупреждение было сделано после того, как DET сообщила Берлину, что ее терминал в Брунсбюттеле должен был принять российский груз 10 ноября. Министерство сообщило, что распоряжение связано с необходимостью защитить «преобладающие общественные интересы» страны. Власти призвали компанию «отказаться от поставок СПГ из России до дальнейшего уведомления».
Министерство экономики Германии отмечает, что если оно разрешит эту поставку, то терминал СПГ нарушит цель, ради которой он был создан, – сделать Германию и ЕС в целом «независимыми от российского газа».
Отмечается также, что на прошлой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила заменить СПГ из России более масштабным импортом из США. Как отмечает FT, СПГ «может стать разменной монетой» в переговорах между Евросоюзом и избранным президентом США Дональдом Трампом.
2 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» писали, что поставки российского газа европейским потребителям (в страны ЕС и Молдавию) транзитом через Украину в октябре 2024 г. выросли до уровня, близкого к технически возможному максимуму. Среднесуточный объем поставок газа РФ через газотранспортную систему (ГТС) Украины в октябре составил 42,3 млн куб. – на 5% больше год к году. Всего по этому маршруту в ЕС и Молдавию за месяц было поставлено 1,31 млрд куб. м газа.
7 ноября FT писала, что в европейских странах ожидаются проблемы с поставками газа в зимние месяцы. Часть рисков связана с окончанием в 2024 г. контракта на транзит газа между Украиной и Россией.