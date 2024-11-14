Власти ФРГ предписали гостерминалам не принимать поставок газа из РФ

2 ноября «Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» писали, что поставки российского газа европейским потребителям (в страны ЕС и Молдавию) транзитом через Украину в октябре 2024 г. выросли до уровня, близкого к технически возможному максимуму. Среднесуточный объем поставок газа РФ через газотранспортную систему (ГТС) Украины в октябре составил 42,3 млн куб. – на 5% больше год к году. Всего по этому маршруту в ЕС и Молдавию за месяц было поставлено 1,31 млрд куб. м газа.