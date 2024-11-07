В Европе ожидают проблемы с поставками газа зимой
В европейских странах высоко оценивают вероятность проблем с поставками газа в зимние месяцы. Об этом сообщило издание Finanсial Times (FT).
Часть рисков связана с тем, что контракт на транзит газа между Украиной и Россией заканчивается в этом году. Как отмечает издание, через Украину в ЕС поступает около 5% годового объема импорта газа. Кроме того, по словам FT, есть вероятность, что европейским странам придется часть этого газа направлять Украине.
Сложность заключается и в том, что зима в этом году ожидается холоднее, чем в предыдущих двух с момента начала спецоперации. Более низкие температуры требуют повышенного расхода газа, подчеркивает издание.
При этом аналитики FT отмечают, что основная проблема состоит не в том, хватит или нет газа на эту зиму, а в том, сколько его останется в хранилище. Именно этот показатель определит, сколько придется закупить газа по повышенной цене в следующем году.
Сейчас ожидают, что к концу этой зимы хранилища будут заполнены на 45-55%. В прошлые «мягкие» зимы заполненность оценивалась примерно в 60%. Но если эта зима будет значительно холоднее, чем прошлая, заполненность может оказаться на уровне 35%, предупреждает FT.
В начале октября стало известно, что экспорт газа из России в Европу (страны Евросоюза и Молдавию) по трубопроводам вырос в январе – сентябре этого года на 17% в годовом выражении до 23,7 млрд куб. м.