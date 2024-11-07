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В Европе ожидают проблемы с поставками газа зимой

Ведомости

В европейских странах высоко оценивают вероятность проблем с поставками газа в зимние месяцы. Об этом сообщило издание Finanсial Times (FT).

Часть рисков связана с тем, что контракт на транзит газа между Украиной и Россией заканчивается в этом году. Как отмечает издание, через Украину в ЕС поступает около 5% годового объема импорта газа. Кроме того, по словам FT, есть вероятность, что европейским странам придется часть этого газа направлять Украине.

Сложность заключается и в том, что зима в этом году ожидается холоднее, чем в предыдущих двух с момента начала спецоперации. Более низкие температуры требуют повышенного расхода газа, подчеркивает издание.

При этом аналитики FT отмечают, что основная проблема состоит не в том, хватит или нет газа на эту зиму, а в том, сколько его останется в хранилище. Именно этот показатель определит, сколько придется закупить газа по повышенной цене в следующем году.

Сейчас ожидают, что к концу этой зимы хранилища будут заполнены на 45-55%. В прошлые «мягкие» зимы заполненность оценивалась примерно в 60%. Но если эта зима будет значительно холоднее, чем прошлая, заполненность может оказаться на уровне 35%, предупреждает FT.

В начале октября стало известно, что экспорт газа из России в Европу (страны Евросоюза и Молдавию) по трубопроводам вырос в январе – сентябре этого года на 17% в годовом выражении до 23,7 млрд куб. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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