ЕС в октябре увеличил импорт газа из России

ЕС в октябре увеличил импорт газа из РоссииСтраны союза наращивают закупки в преддверии окончания транзитного контракта с Украиной
Поставки российского газа европейским потребителям (в страны ЕС и Молдавию) транзитом через Украину в октябре 2024 г. выросли до уровня, близкого к технически возможному максимуму. Это следует из данных «Газпрома», обладающего монопольным правом на экспорт газа из России по трубопроводам.
Среднесуточный объем поставок российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в октябре составил 42,3 млн куб. – на 5% больше, чем в октябре прошлого года, следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных «Газпрома». Всего по этому маршруту в ЕС и Молдавию за месяц было поставлено 1,31 млрд куб. м газа.
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