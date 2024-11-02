ЕС в октябре увеличил импорт газа из России

Среднесуточный объем поставок российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в октябре составил 42,3 млн куб. – на 5% больше, чем в октябре прошлого года, следует из расчетов «Ведомостей» на основе данных «Газпрома». Всего по этому маршруту в ЕС и Молдавию за месяц было поставлено 1,31 млрд куб. м газа.