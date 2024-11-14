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Кандидат на пост главы национальной разведки США есть в базе «Миротворца»

Ведомости

Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, вынесенная избранным президентом США Дональдом Трампом на должность директора национальной разведки, находится в украинской базе «Миротворец».

На сайте указано, что она якобы распространяла недостоверную информацию, участвовала «в информационных спецоперациях России против Украины» и, «вероятно, является агентом российских спецслужб». Отмечается, что в 2022 г. Габбард заявила о необходимости переговоров России и Украины на условиях территориальных уступок со стороны Киева.

13 ноября Трамп объявил, что хочет назначить Габбард на пост директора национальной разведки.

До политической карьеры Габбард служила в армии. C 2004 по 2005 г. она служила в Ираке, имеет звание подполковника. С 2013 по 2016 г. Габбард была заместителем председателя национального комитета Демократической партии. До 2022 г. была членом Демократической партии и даже боролась за ее номинацию на выборах президента 2020 г. Габбард была одним из критиков Трампа, когда он занимал должность президента США, с 2022 г. она зарегистрирована как независимый политик. В конце августа 2024 г. официально поддержала кандидатуру Трампа на президентских выборах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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