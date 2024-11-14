Кандидат на пост главы национальной разведки США есть в базе «Миротворца»
Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, вынесенная избранным президентом США Дональдом Трампом на должность директора национальной разведки, находится в украинской базе «Миротворец».
На сайте указано, что она якобы распространяла недостоверную информацию, участвовала «в информационных спецоперациях России против Украины» и, «вероятно, является агентом российских спецслужб». Отмечается, что в 2022 г. Габбард заявила о необходимости переговоров России и Украины на условиях территориальных уступок со стороны Киева.
До политической карьеры Габбард служила в армии. C 2004 по 2005 г. она служила в Ираке, имеет звание подполковника. С 2013 по 2016 г. Габбард была заместителем председателя национального комитета Демократической партии. До 2022 г. была членом Демократической партии и даже боролась за ее номинацию на выборах президента 2020 г. Габбард была одним из критиков Трампа, когда он занимал должность президента США, с 2022 г. она зарегистрирована как независимый политик. В конце августа 2024 г. официально поддержала кандидатуру Трампа на президентских выборах.