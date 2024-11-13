Трамп выбрал кандидата на должность главы разведывательного сообщества
Избранный президент США Дональд Трамп хочет назначить бывшую конгрессвумен Тулси Габбард на должность директора национальной разведки. Об этом заявил Трамп в своей соцсети Truth Social 13 ноября.
До 2022 г. она была членом Демократической партии и даже боролась за ее номинацию на выборах президента 2020 г. Габбард была одним из критиков Трампа, когда он занимал должность президента США, с 2022 г. она зарегистрирована как независимый политик.
До политической карьеры Габбард служила в армии. C 2004 по 2005 гг. она служила в Ираке, имеет звание подполковника.
Кроме того, с 2013 по 2016 г. Габбард была заместителем председателя национального комитета демократической партии (DNC, отвечает за избирательную стратегию партии на всех уровнях: от районных выборов до выборов президента).
В конце августа 2024 г. она официально поддержала кандидатуру Трампа на президентских выборах.