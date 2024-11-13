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Трамп выбрал кандидата на должность главы разведывательного сообщества

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп хочет назначить бывшую конгрессвумен Тулси Габбард на должность директора национальной разведки. Об этом заявил Трамп в своей соцсети Truth Social 13 ноября.

До 2022 г. она была членом Демократической партии и даже боролась за ее номинацию на выборах президента 2020 г. Габбард была одним из критиков Трампа, когда он занимал должность президента США, с 2022 г. она зарегистрирована как независимый политик.

До политической карьеры Габбард служила в армии. C 2004 по 2005 гг. она служила в Ираке, имеет звание подполковника.

Кроме того, с 2013 по 2016 г. Габбард была заместителем председателя национального комитета демократической партии (DNC, отвечает за избирательную стратегию партии на всех уровнях: от районных выборов до выборов президента).

В конце августа 2024 г. она официально поддержала кандидатуру Трампа на президентских выборах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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