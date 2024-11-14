AP: республиканцы сохранили контроль в палате представителей США

В ходе президентской выборной кампании Трамп не раз заявлял о намерении в первый же день начать самую крупную операцию по депортации нелегальных мигрантов. Как сообщало Reuters, часть этого плана – использовать закон об иностранных врагах 1798 г. для ускоренной депортации лиц, подозреваемых в участии в криминальных организациях. В агентстве полагают, что такая мера может быть оспорена как в местных, так и федеральных судах.