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AP: республиканцы сохранили контроль в палате представителей США

Они заняли 218 мест
Ведомости

Республиканцы выиграли 218 мест в палате представителей США, тем самым закрепив большинство в обеих палатах конгресса, сообщает Associated Press (AP).

Победа республиканцев в палате представителей в Аризоне, наряду с победой в Калифорнии, которая была одержана 13 ноября, дала Республиканской партии 218 мест в палате представителей, что составляет большинство. Ранее республиканцы получили контроль над сенатом. Агентство отмечает, что теперь у избранного президента США Дональда Трампа находится под контролем правительство, что ускорит принятие его курса и исполнение предвыборных обещаний.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагали, что первые решения администрации избранного президента будут связаны с ограничением нелегальной миграции и снижением корпоративного налога. Это положение подтверждается публичными выступлениями самого Трампа, его союзников в конгрессе, а также официальной платформой Республиканской партии за 2024 г.

В ходе президентской выборной кампании Трамп не раз заявлял о намерении в первый же день начать самую крупную операцию по депортации нелегальных мигрантов. Как сообщало Reuters, часть этого плана – использовать закон об иностранных врагах 1798 г. для ускоренной депортации лиц, подозреваемых в участии в криминальных организациях. В агентстве полагают, что такая мера может быть оспорена как в местных, так и федеральных судах.

Будучи кандидатом в президенты, Трамп обещал уменьшить корпоративный налог с 21 до 15% для компаний, производящих свои товары в США. Но демократы обвиняют Трампа в потворстве интересам «топ-1% населения», представителей крупного бизнеса. Проигравшая выборы вице-президент демократ Камала Харрис, наоборот, предлагала повысить корпоративный налог до 28%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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