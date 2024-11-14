AP: республиканцы сохранили контроль в палате представителей США

AP: республиканцы сохранили контроль в палате представителей СШАОни заняли 218 мест
Республиканцы выиграли 218 мест в палате представителей США, тем самым закрепив большинство в обеих палатах конгресса, сообщает Associated Press (AP).
Победа республиканцев в палате представителей в Аризоне, наряду с победой в Калифорнии, которая была одержана 13 ноября, дала Республиканской партии 218 мест в палате представителей, что составляет большинство. Ранее республиканцы получили контроль над сенатом. Агентство отмечает, что теперь у избранного президента США Дональда Трампа находится под контролем правительство, что ускорит принятие его курса и исполнение предвыборных обещаний.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагали, что первые решения администрации избранного президента будут связаны с ограничением нелегальной миграции и снижением корпоративного налога. Это положение подтверждается публичными выступлениями самого Трампа, его союзников в конгрессе, а также официальной платформой Республиканской партии за 2024 г.
В ходе президентской выборной кампании Трамп не раз заявлял о намерении в первый же день начать самую крупную операцию по депортации нелегальных мигрантов. Как сообщало Reuters, часть этого плана – использовать закон об иностранных врагах 1798 г. для ускоренной депортации лиц, подозреваемых в участии в криминальных организациях. В агентстве полагают, что такая мера может быть оспорена как в местных, так и федеральных судах.
Будучи кандидатом в президенты, Трамп обещал уменьшить корпоративный налог с 21 до 15% для компаний, производящих свои товары в США. Но демократы обвиняют Трампа в потворстве интересам «топ-1% населения», представителей крупного бизнеса. Проигравшая выборы вице-президент демократ Камала Харрис, наоборот, предлагала повысить корпоративный налог до 28%.