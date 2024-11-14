Глава МАГАТЭ Гросси допустил ядерную сделку с Ираном
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси допустил ядерную сделку с Ираном при условии, если страна предоставит сведения об атомной деятельности. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции с главой иранского атомного ведомства Мохаммадом Эслами.
«Возможность достижения в будущем прочного ядерного соглашения с Ираном есть. Для этого соглашения мы должны обладать достоверными сведениями и информацией», – сказал Гросси (цитата по «РИА Новости»).
В конце сентября глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи заявлял, что Тегеран будет готов вести переговоры по ядерной тематике, если такое же стремление есть у других государств. До этого в июне Россия, Китай и Иран выпустили совместное заявление с призывом восстановить ядерную сделку. Они подтвердили готовность вернуться к соглашению на основе текста от августа 2022 г.
Согласно заключенному в 2015 г. Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), Иран в ответ на сокращение и постановку под контроль своей ядерной программы должен был получить отмену санкций ООН и западных стран. В 2018 г. президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения. В результате санкции США против Ирана были возобновлены. Переговоры по возвращению к иранской ядерной сделке возобновились в Вене в апреле 2021 г. и завершились в ноябре 2022 г. без результата.