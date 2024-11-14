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Глава МАГАТЭ Гросси допустил ядерную сделку с Ираном

Ведомости

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси допустил ядерную сделку с Ираном при условии, если страна предоставит сведения об атомной деятельности. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции с главой иранского атомного ведомства Мохаммадом Эслами.

«Возможность достижения в будущем прочного ядерного соглашения с Ираном есть. Для этого соглашения мы должны обладать достоверными сведениями и информацией», – сказал Гросси (цитата по «РИА Новости»).

В конце сентября глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи заявлял, что Тегеран будет готов вести переговоры по ядерной тематике, если такое же стремление есть у других государств. До этого в июне Россия, Китай и Иран выпустили совместное заявление с призывом восстановить ядерную сделку. Они подтвердили готовность вернуться к соглашению на основе текста от августа 2022 г.

Согласно заключенному в 2015 г. Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), Иран в ответ на сокращение и постановку под контроль своей ядерной программы должен был получить отмену санкций ООН и западных стран. В 2018 г. президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения. В результате санкции США против Ирана были возобновлены. Переговоры по возвращению к иранской ядерной сделке возобновились в Вене в апреле 2021 г. и завершились в ноябре 2022 г. без результата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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