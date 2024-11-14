Глава МАГАТЭ Гросси допустил ядерную сделку с Ираном

Согласно заключенному в 2015 г. Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), Иран в ответ на сокращение и постановку под контроль своей ядерной программы должен был получить отмену санкций ООН и западных стран. В 2018 г. президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения. В результате санкции США против Ирана были возобновлены. Переговоры по возвращению к иранской ядерной сделке возобновились в Вене в апреле 2021 г. и завершились в ноябре 2022 г. без результата.