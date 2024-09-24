Новое руководство Ирана предложило США начать диалог по «ядерной сделке»

Иран будет готов вести переговоры по ядерной тематике, в случае если аналогичное стремление есть у других стран, заявил 23 сентября в Telegram-канале глава МИД страны Аббас Арагчи. Более того, Тегеран готов к возобновлению диалога прямо на полях открывающейся 24 сентября сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, куда приехал как глава иранской дипломатии, так и новый президент Масуд Пезешкиан. «Я пробуду в Нью-Йорке на несколько дней дольше, чем президент, и у меня будет больше встреч с министрами иностранных дел других стран. Мы попытаемся начать новый раунд переговоров по ядерной проблематике», – сказал Арагчи. При этом министр констатировал, что «текущая международная ситуация такова, что возобновление переговоров по «ядерной сделке» представляется делом несколько более сложным и запутанным, чем ранее» (цитата по ТАСС).