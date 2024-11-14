Хуснуллин: цели по переселению людей из аварийного жилья выполнены на 130%
Регионы России почти на 130% выполнили ключевые показатели федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья – по количеству переселенных людей и площади расселенного жилья, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Вице-премьер напомнил, что в этом году федеральный проект, начавшийся в 2019 г., завершается вместе с нацпроектом «Жилье и городская среда». По его словам, с 2019 по 2024 г. власти намеревались расселить 9,97 млн кв. м аварийного жилья и улучшить условия проживания для 560 830 человек. Но на начало ноября расселено 12,8 млн «квадратов» домов (128% от плана), переселено 756 700 человек (135% от плана).
Хуснуллин добавил, что 73 российских региона уже выполнили целевые показатели проекта. Учитываются как программы, выполняемые с использованием средств федерального бюджета, так и те, что были инициированы субъектами РФ с финансированием из региональной казны.
С 2025 г. программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда войдет в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».
В январе «Ведомости» писали со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства РФ, что в стране создадут единую федеральную систему учета граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Отмечалось, что Минстрой должен подготовить соответствующий законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс к ноябрю, а в Госдуму его должны внести в марте 2025 г. Отмечалось, что пока подсчет ведется только на региональном, муниципальном и ведомственном уровнях.