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Хуснуллин: цели по переселению людей из аварийного жилья выполнены на 130%

Ведомости

Регионы России почти на 130% выполнили ключевые показатели федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья – по количеству переселенных людей и площади расселенного жилья, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Вице-премьер напомнил, что в этом году федеральный проект, начавшийся в 2019 г., завершается вместе с нацпроектом «Жилье и городская среда». По его словам, с 2019 по 2024 г. власти намеревались расселить 9,97 млн кв. м аварийного жилья и улучшить условия проживания для 560 830 человек. Но на начало ноября расселено 12,8 млн «квадратов» домов (128% от плана), переселено 756 700 человек (135% от плана).

Хуснуллин добавил, что 73 российских региона уже выполнили целевые показатели проекта. Учитываются как программы, выполняемые с использованием средств федерального бюджета, так и те, что были инициированы субъектами РФ с финансированием из региональной казны.

С 2025 г. программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда войдет в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».

В январе «Ведомости» писали со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства РФ, что в стране создадут единую федеральную систему учета граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий. Отмечалось, что Минстрой должен подготовить соответствующий законопроект о внесении изменений в Жилищный кодекс к ноябрю, а в Госдуму его должны внести в марте 2025 г. Отмечалось, что пока подсчет ведется только на региональном, муниципальном и ведомственном уровнях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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