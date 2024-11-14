Хуснуллин: цели по переселению людей из аварийного жилья выполнены на 130%

Вице-премьер напомнил, что в этом году федеральный проект, начавшийся в 2019 г., завершается вместе с нацпроектом «Жилье и городская среда». По его словам, с 2019 по 2024 г. власти намеревались расселить 9,97 млн кв. м аварийного жилья и улучшить условия проживания для 560 830 человек. Но на начало ноября расселено 12,8 млн «квадратов» домов (128% от плана), переселено 756 700 человек (135% от плана).