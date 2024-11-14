Генконсульство в ОАЭ попросило не передавать через границу дубайский шоколад
Генконсульство РФ в Дубае призвало российских граждан отказываться от просьб ввозить в Россию дубайский шоколад для детей-сирот. Об этом сообщила пресс-служба Генконсульства.
По словам дипмиссии, гражданам России предлагают передавать для детей-сирот посылки в виде 10 коробок с дубайским шоколадом. На самом деле, как передает генконсульство, там находится не «шоколадная мечта», а «киндер-сюрприз для таможни».
В генконсульстве отметили, что «транспортировка айфонов, шоколада, дайсонов и т.д. через чемоданы случайных пассажиров в оптовых масштабах параллельным импортом не является».
Основная часть продаж приходится на маркетплейсы. До октября шоколад продавался примерно по четыре штуки в день на Wildberries, отмечают аналитики. При этом сам рынок дубайского шоколада также является небольшим. По оценкам Moneyplace, его составляют от 200 до 400 актуальных товарных карточек на онлайн-площадках. За октябрь объем продаж на Wildberries составил почти 5,5 млн руб. за 4200 плиток шоколада, на Ozon объем продаж составил более 350 000 руб.