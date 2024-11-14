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Генконсульство в ОАЭ попросило не передавать через границу дубайский шоколад

Ведомости

Генконсульство РФ в Дубае призвало российских граждан отказываться от просьб ввозить в Россию дубайский шоколад для детей-сирот. Об этом сообщила пресс-служба Генконсульства.

По словам дипмиссии, гражданам России предлагают передавать для детей-сирот посылки в виде 10 коробок с дубайским шоколадом. На самом деле, как передает генконсульство, там находится не «шоколадная мечта», а «киндер-сюрприз для таможни».

В генконсульстве отметили, что «транспортировка айфонов, шоколада, дайсонов и т.д. через чемоданы случайных пассажиров в оптовых масштабах параллельным импортом не является».

В октябре сообщалось, что стоимость «трендового» дубайского шоколада увеличилась с 561 до 2200 руб.

Основная часть продаж приходится на маркетплейсы. До октября шоколад продавался примерно по четыре штуки в день на Wildberries, отмечают аналитики. При этом сам рынок дубайского шоколада также является небольшим. По оценкам Moneyplace, его составляют от 200 до 400 актуальных товарных карточек на онлайн-площадках. За октябрь объем продаж на Wildberries составил почти 5,5 млн руб. за 4200 плиток шоколада, на Ozon объем продаж составил более 350 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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