Песков: Россия не планирует вводить должность спецпосланника по Украине

13 ноября Fox News со ссылкой на свои источники сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп в скором времени назначит спецпосланника по Украине для ведения переговоров о прекращении конфликта с Россией. Должность спецпосланника не будет оплачиваться. На таких же условиях с 2017 по 2019 гг. американский дипломат Курт Волкер был спецпосланником на украинских переговорах.