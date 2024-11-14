Песков: Россия не планирует вводить должность спецпосланника по Украине
Россия не планирует вводить должность спецпосланника по Украине по аналогии с США, это направление курирует лично президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Направление это курирует Путин лично: естественно, идет специальная военная операция, он является верховным главнокомандующим», – заявил Песков, добавив, что никаких специальных посланников по теме Украины в России нет.
13 ноября Fox News со ссылкой на свои источники сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп в скором времени назначит спецпосланника по Украине для ведения переговоров о прекращении конфликта с Россией. Должность спецпосланника не будет оплачиваться. На таких же условиях с 2017 по 2019 гг. американский дипломат Курт Волкер был спецпосланником на украинских переговорах.