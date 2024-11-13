Fox News: Трамп в скором времени назначит спецпосланника по Украине
Избранный президент США Дональд Трамп в скором времени назначит спецпосланника по Украине для ведения переговоров о прекращении конфликта с Россией, сообщают Fox News со ссылкой на свои источники.
«Вы увидите очень высокопоставленного спецпосланника. Этому человеку доверяют задачу найти решение (по российско-украинскому конфликту. – "Ведомости") и прийти к мирному урегулированию», – сказал один из источников.
Должность спецпосланника не будет оплачиваться. На таких же условиях с 2017 по 2019 г. американский дипломат Курт Волкер был спецпосланником на украинских переговорах.
Ранее Reuters писал о том, что Трамп ищет лояльного генерального прокурора США. Республиканец ожидает от генпрокурора поддержки его программы массовых депортаций, помилований участников беспорядков и штурма Капитолия 2020 г. и «возмездия тем, кто преследовал его в течение последних четырех лет».
В СМИ также сообщалось, что главой Пентагона в администрации избранного президента станет ведущий Fox News и ветеран американской армии Пит Хегсет.