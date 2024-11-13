Fox News: Трамп в скором времени назначит спецпосланника по Украине

Ранее Reuters писал о том, что Трамп ищет лояльного генерального прокурора США. Республиканец ожидает от генпрокурора поддержки его программы массовых депортаций, помилований участников беспорядков и штурма Капитолия 2020 г. и «возмездия тем, кто преследовал его в течение последних четырех лет».