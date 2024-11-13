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Fox News: Трамп в скором времени назначит спецпосланника по Украине

Ведомости

Избранный президент США Дональд Трамп в скором времени назначит спецпосланника по Украине для ведения переговоров о прекращении конфликта с Россией, сообщают Fox News со ссылкой на свои источники.

«Вы увидите очень высокопоставленного спецпосланника. Этому человеку доверяют задачу найти решение (по российско-украинскому конфликту. – "Ведомости") и прийти к мирному урегулированию», – сказал один из источников.

Должность спецпосланника не будет оплачиваться. На таких же условиях с 2017 по 2019 г. американский дипломат Курт Волкер был спецпосланником на украинских переговорах.

Ранее Reuters писал о том, что Трамп ищет лояльного генерального прокурора США. Республиканец ожидает от генпрокурора поддержки его программы массовых депортаций, помилований участников беспорядков и штурма Капитолия 2020 г. и «возмездия тем, кто преследовал его в течение последних четырех лет».

В СМИ также сообщалось, что главой Пентагона в администрации избранного президента станет ведущий Fox News и ветеран американской армии Пит Хегсет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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