Что зарубежные СМИ пишут о будущем министре обороны США

Что зарубежные СМИ пишут о будущем министре обороны СШАВедущий Fox News Пит Хегсет стал неожиданным выбором Трампа на пост главы Пентагона
Главой Пентагона в администрации избранного президента США Дональда Трампа станет ведущий Fox News и ветеран американской армии Пит Хегсет. Эта новость стала неожиданной для мирового сообщества. СМИ пишут, что Хегсет не обладает достаточным опытом для такой должности и предрекают возможные радикальные изменения в американской армии после его назначения.
Сам Трамп считает, что при Хегсете на посту министра обороны «враги Америки будут предупреждены – наши вооруженные силы снова станут великими и Америка никогда не отступит».
О том, как отреагировали ведущие зарубежные СМИ на сообщение о назначении Хегсета – в материале «Ведомостей».
«Выбор Хегсета стал неожиданностью, так как он не входил в число тех, кого члены команды Трампа рассматривали в качестве вероятного кандидата. Источники сообщают, что причиной назначения стали теплые отношения между Трампом и Хегсетом. Избранный президент всегда считал его «умным» и был впечатлен его карьерой. Трампу нравится, что Хегсет – ветеран, ему нравится книга Хегсета о службе в армии. «Трамп считает, что Хегсет хорошо выглядит», – сказал источник CNN».
«Дональд Трамп ошеломил Пентагон, анонсировав назначение ведущего Fox News Пита Хегсета – человека в значительной степени неопытного и непроверенного – на пост министра обороны, где тот возглавит крупнейшую армию в мире. <…> Выбор Хегсета может принести радикальные изменения в армию, поскольку тот ясно дал понять, что, как и Трамп, категорически не приемлет культуру толерантности, которая способствуют равенству и инклюзивности. Хагсет ставил под сомнение роль женщин в боевых действиях и выступал за помилование военнослужащих, обвиняемых в военных преступлениях».
«Будучи майором национальной гвардии Миннесоты в 2021 г., Хегсет должен был обеспечить безопасность инаугурации Байдена, но был снят руководством из-за обнаруженной татуировки Иерусалимского креста на груди, которую некоторые отождествляют с белыми националистическими группами».
«На протяжении всей своей кампании Трамп проводил различие между воюющими генералами и генералами-леваками, поклявшись уволить последних. <…> Выдвижение Хегсета представляет собой крупную победу Дональда Трампа-младшего, который лоббировал включение в команду нетрадиционных кандидатов, таких как избранный вице-президент Дж. Д. Вэнс и биотехнологический предприниматель Вивек Рамасвами, вопреки пожеланиям республиканцев, которые выступали за заполнение ключевых должностей теми, кого принято считать олдскульными политиками, вроде бывшего госсекретаря Майка Помпео».
«Хегсет, 44-летний ветеран армии, не имеющий опыта работы в правительстве, – нетипичный кандидат на пост главы одного из крупнейших работодателей страны, в котором работают почти 3 млн военных и гражданских сотрудников. <...> Во время своего первого президентского срока у избранного президента были напряженные отношения с гражданскими и военными лидерами в Пентагоне. За четыре года он сменил пятерых министров обороны. Выбор Хегсета говорит о том, что у него будет близкий союзник, который будет готов реализовывать его политические заявления и решения».
«Выбор господина Хегсета не соответствовал традиционным представлениям о министре обороны. Но он был преданным сторонником господина Трампа во время его первого срока, защищая его взаимодействие с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, поддерживая его программу «Америка прежде всего» и пытаясь вывести войска США из-за рубежа, а также энергично отстаивая интересы ветеранов боевых действий, обвиняемых в военных преступлениях. <...> Господин Хегсет, скорее всего, столкнется с противодействием со стороны высокопоставленных военных чиновников и, возможно, законодателей, служивших в армии, из-за того, что он поддерживает рассказы военнослужащих, нарушивших правила военного правосудия».
«Слушания по утверждению Хегсета в должности могут выявить его неоднозначную позицию по военным вопросам, в том числе его поддержку американских солдат, обвиняемых или осужденных за военные преступления в Ираке, и его защиту условий содержания заключенных в Гуантанамо. <...> Его имени не было в списках тех, кого считали более вероятными кандидатами. <...> Тем не менее, этот выбор также соответствует давнему предпочтению Трампа в отношении сотрудников, которые, как говорят, выглядят соответствующе. Выбор Хегcета, написавшего такие книги, как «Битва за американский разум» и «Война с воинами», также свидетельствует о том, что Трамп действительно выполнит свое обещание пресечь то, что он считает «прогрессивными» инициативами в Пентагоне».