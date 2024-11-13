Что зарубежные СМИ пишут о будущем министре обороны США

«Слушания по утверждению Хегсета в должности могут выявить его неоднозначную позицию по военным вопросам, в том числе его поддержку американских солдат, обвиняемых или осужденных за военные преступления в Ираке, и его защиту условий содержания заключенных в Гуантанамо. <...> Его имени не было в списках тех, кого считали более вероятными кандидатами. <...> Тем не менее, этот выбор также соответствует давнему предпочтению Трампа в отношении сотрудников, которые, как говорят, выглядят соответствующе. Выбор Хегcета, написавшего такие книги, как «Битва за американский разум» и «Война с воинами», также свидетельствует о том, что Трамп действительно выполнит свое обещание пресечь то, что он считает «прогрессивными» инициативами в Пентагоне».