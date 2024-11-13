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Трамп создаст «военный совет» для увольнения генералов «без лидерских качеств»

Ведомости

Победивший на президентских выборах Дональд Трамп создает проект указа, согласно которому в США появится «военный совет» из отставных высокопоставленных военнослужащих, которые смогут рекомендовать и отстранять от должностей трех- и четырехзвездных офицеров. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ).

Если приказ вступит в силу, это будет означать, что процесс увольнения генералов и адмиралов будет значительно ускорен. В проекте поясняется, что увольнять будут офицеров, которые «не обладают необходимыми лидерскими качествами», передает WSJ. Отдельно, кроме лидерских качеств, указана необходимость проявлять «стратегическую готовность» и «стремление к военному совершенству»

При этом, как сообщает WSJ, в документе не уточняется, как именно офицеры должны демонстрировать свое соответствие указанным качествам.

По данным издания, создание совета обеспечит и возможность отправить в отставку «генералов-неудачников», которые участвовали в выводе войск из Афганистана в 2021 г.

Трамп и ранее мог увольнять военнослужащих, но подобная система поможет это сделать масштабнее и эффективнее, уверены власти США.

12 ноября стало известно, что директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй может покинуть свой пост после вступления в должность Трампа.

Собеседник телеканала NBC отметил, что Рэю нравится руководить ведомством и он хотел бы доработать свой срок. Но глава ФБР также готовится к тому, что Трамп попытается его заменить, уточнил другой источник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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