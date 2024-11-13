Трамп создаст «военный совет» для увольнения генералов «без лидерских качеств»
Победивший на президентских выборах Дональд Трамп создает проект указа, согласно которому в США появится «военный совет» из отставных высокопоставленных военнослужащих, которые смогут рекомендовать и отстранять от должностей трех- и четырехзвездных офицеров. Об этом сообщила The Wall Street Journal (WSJ).
Если приказ вступит в силу, это будет означать, что процесс увольнения генералов и адмиралов будет значительно ускорен. В проекте поясняется, что увольнять будут офицеров, которые «не обладают необходимыми лидерскими качествами», передает WSJ. Отдельно, кроме лидерских качеств, указана необходимость проявлять «стратегическую готовность» и «стремление к военному совершенству»
При этом, как сообщает WSJ, в документе не уточняется, как именно офицеры должны демонстрировать свое соответствие указанным качествам.
По данным издания, создание совета обеспечит и возможность отправить в отставку «генералов-неудачников», которые участвовали в выводе войск из Афганистана в 2021 г.
Трамп и ранее мог увольнять военнослужащих, но подобная система поможет это сделать масштабнее и эффективнее, уверены власти США.
12 ноября стало известно, что директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй может покинуть свой пост после вступления в должность Трампа.
Собеседник телеканала NBC отметил, что Рэю нравится руководить ведомством и он хотел бы доработать свой срок. Но глава ФБР также готовится к тому, что Трамп попытается его заменить, уточнил другой источник.