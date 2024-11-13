Трамп создаст «военный совет» для увольнения генералов «без лидерских качеств»

Если приказ вступит в силу, это будет означать, что процесс увольнения генералов и адмиралов будет значительно ускорен. В проекте поясняется, что увольнять будут офицеров, которые «не обладают необходимыми лидерскими качествами», передает WSJ. Отдельно, кроме лидерских качеств, указана необходимость проявлять «стратегическую готовность» и «стремление к военному совершенству»