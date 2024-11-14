МИД РФ счел неприемлемыми высказывания Гросси о заморозке конфликта на Украине

В МИДе напомнили, что эксперты секретариата МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС по просьбе Гросси и исключительно с согласия российских властей – «строго до тех пор, пока наша страна считает их пребывание там оправданным». В заявлении отмечено, что специалисты МАГАТЭ находятся на станции для фиксирования украинских провокаций в отношений объекта и персонала ЗАЭС.