МИД РФ счел неприемлемыми высказывания Гросси о заморозке конфликта на Украине
Высказывания генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о сроках пребывания представителей секретариата агентства на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) неприемлемы, суждения о якобы заморозке конфликта на Украине выходят за рамки его полномочий. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
«Совершенно необъяснимо, на каком основании руководство МАГАТЭ берется судить о перспективах пресловутой «заморозки», что явно выходит за рамки его полномочий. Возмутительно и то, что в подаче гендиректора секретариат по своему усмотрению определяет порядок и условия пребывания своих экспертов на ЗАЭС. Это совершенно не так», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
В МИДе напомнили, что эксперты секретариата МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС по просьбе Гросси и исключительно с согласия российских властей – «строго до тех пор, пока наша страна считает их пребывание там оправданным». В заявлении отмечено, что специалисты МАГАТЭ находятся на станции для фиксирования украинских провокаций в отношений объекта и персонала ЗАЭС.
«Рассчитываем, что впредь гендиректор будет корректно излагать ситуацию, не допускать искажения правовых основ пребывания экспертов секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС, а также не будет выходить за рамки своей компетенции», – подчеркнули в ведомстве.
13 ноября Гросси в интервью агентству DPA назвал вероятные, по его мнению, сроки пребывания экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. «Мы будем оставаться там до тех пор, пока конфликт не перейдет в новую фазу, по крайней мере, с меньшим количеством боевых действий», – сказал он, допустив как возможные варианты прекращение огня и заморозку конфликта.
Эксперты МАГАТЭ присутствуют на станции с 1 сентября 2022 г. В сентябре Гросси заявил, что в нынешних обстоятельствах возобновление работы ЗАЭС было бы «неразумным». 12 ноября гендиректор агентства сообщил о планах приехать в Россию в ближайшие месяцы. В конце августа Гросси посетил Курскую АЭС в Курчатове.
В 2022 г. ЗАЭС перешла под контроль России. Указом президента РФ Владимира Путина эксплуатирующей организацией ЗАЭС было определено АО «ЭО ЗАЭС».