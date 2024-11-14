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МИД РФ счел неприемлемыми высказывания Гросси о заморозке конфликта на Украине

Ведомости

Высказывания генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о сроках пребывания представителей секретариата агентства на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) неприемлемы, суждения о якобы заморозке конфликта на Украине выходят за рамки его полномочий. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Совершенно необъяснимо, на каком основании руководство МАГАТЭ берется судить о перспективах пресловутой «заморозки», что явно выходит за рамки его полномочий. Возмутительно и то, что в подаче гендиректора секретариат по своему усмотрению определяет порядок и условия пребывания своих экспертов на ЗАЭС. Это совершенно не так», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИДе напомнили, что эксперты секретариата МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС по просьбе Гросси и исключительно с согласия российских властей – «строго до тех пор, пока наша страна считает их пребывание там оправданным». В заявлении отмечено, что специалисты МАГАТЭ находятся на станции для фиксирования украинских провокаций в отношений объекта и персонала ЗАЭС.

«Рассчитываем, что впредь гендиректор будет корректно излагать ситуацию, не допускать искажения правовых основ пребывания экспертов секретариата МАГАТЭ на ЗАЭС, а также не будет выходить за рамки своей компетенции», – подчеркнули в ведомстве.

13 ноября Гросси в интервью агентству DPA назвал вероятные, по его мнению, сроки пребывания экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС. «Мы будем оставаться там до тех пор, пока конфликт не перейдет в новую фазу, по крайней мере, с меньшим количеством боевых действий», – сказал он, допустив как возможные варианты прекращение огня и заморозку конфликта.

Эксперты МАГАТЭ присутствуют на станции с 1 сентября 2022 г. В сентябре Гросси заявил, что в нынешних обстоятельствах возобновление работы ЗАЭС было бы «неразумным». 12 ноября гендиректор агентства сообщил о планах приехать в Россию в ближайшие месяцы. В конце августа Гросси посетил Курскую АЭС в Курчатове.

В 2022 г. ЗАЭС перешла под контроль России. Указом президента РФ Владимира Путина эксплуатирующей организацией ЗАЭС было определено АО «ЭО ЗАЭС».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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