ЕС проведет военные учения своих сил быстрого развертывания в Германии
Европейский союз проведет вторые военные учения своих сил быстрого развертывания в Германии, сообщает дипломатическая миссия ЕС.
Учения пройдут с 25 ноября по 10 декабря при участии 15 государств – членов ЕС и более 1700 военнослужащих. Целью учений является проверка совместимости подразделений из различных государств Евросоюза при планировании и проведении военных операций.
Эти учения являются частью более масштабных учений MILEX24, которые также включают командно-штабные учения.
В рамках стратегического плана на 2022 г. страны – члены ЕС утвердили план действий по укреплению Общей политики безопасности и обороны (CSDP) на период до 2030 г. После того как этот план будет полностью реализован к 2025 г., ЕС сможет оперативно развернуть европейские силы численностью до 5000 военнослужащих, которые будут готовы реагировать на любые кризисные ситуации за пределами своих границ.
30 августа стало известно, что в ЕС решили обучать военных ВСУ максимально близко к территории Украины. По словам Борреля, тренировочная миссия увеличивает цель по подготовке военных ВСУ с 60 000 до 75 000 человек.