ЕС проведет военные учения своих сил быстрого развертывания в Германии

В рамках стратегического плана на 2022 г. страны – члены ЕС утвердили план действий по укреплению Общей политики безопасности и обороны (CSDP) на период до 2030 г. После того как этот план будет полностью реализован к 2025 г., ЕС сможет оперативно развернуть европейские силы численностью до 5000 военнослужащих, которые будут готовы реагировать на любые кризисные ситуации за пределами своих границ.