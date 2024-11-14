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ЕС проведет военные учения своих сил быстрого развертывания в Германии

Ведомости

Европейский союз проведет вторые военные учения своих сил быстрого развертывания в Германии, сообщает дипломатическая миссия ЕС.

Учения пройдут с 25 ноября по 10 декабря при участии 15 государств – членов ЕС и более 1700 военнослужащих. Целью учений является проверка совместимости подразделений из различных государств Евросоюза при планировании и проведении военных операций.

Эти учения являются частью более масштабных учений MILEX24, которые также включают командно-штабные учения.

В рамках стратегического плана на 2022 г. страны – члены ЕС утвердили план действий по укреплению Общей политики безопасности и обороны (CSDP) на период до 2030 г. После того как этот план будет полностью реализован к 2025 г., ЕС сможет оперативно развернуть европейские силы численностью до 5000 военнослужащих, которые будут готовы реагировать на любые кризисные ситуации за пределами своих границ.

30 августа стало известно, что в ЕС решили обучать военных ВСУ максимально близко к территории Украины. По словам Борреля, тренировочная миссия увеличивает цель по подготовке военных ВСУ с 60 000 до 75 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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