В ЕС решили обучать военных ВСУ максимально близко к территории Украины
Подготовка военных вооруженных сил Украины (ВСУ) будет проводиться максимально близко к республике, но не на ее территории. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров обороны стран – участниц союза в Брюсселе.
«Мы в итоге решили, что подготовка будет осуществляться как можно ближе к Украине, но не на украинской земле. При этом офис будет открыт в Киеве для осуществления лучшей координации», – сказал Боррель (цитата по «РИА Новости»).
По словам Борреля, тренировочная миссия увеличивает цель по подготовке военных ВСУ с 60 000 до 75 000.
Парламентский статс-секретарь в минобороны Германии Томас Хичлер заявлял, что на 31 августа будет достигнут целевой показатель в 60 000 украинских военных, которые проходят подготовку в ЕС. Он отмечал, что в Германии до конца года обучение пройдут 10 000 бойцов.
В конце июня министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что на территории страны обучаются военнослужащие ВСУ. Финские военные инструкторы подготовили тысячи украинских солдат, в том числе в других странах. 20 инструкторов принимали участие в операции Interflex – программе подготовки военнослужащих ВСУ в Великобритании. Еще 50 специалистов были задействованы в учениях в рамках миссии Евросоюза по военной помощи Украине (EUMAM).