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В ЕС решили обучать военных ВСУ максимально близко к территории Украины

Ведомости

Подготовка военных вооруженных сил Украины (ВСУ) будет проводиться максимально близко к республике, но не на ее территории. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров обороны стран – участниц союза в Брюсселе.

«Мы в итоге решили, что подготовка будет осуществляться как можно ближе к Украине, но не на украинской земле. При этом офис будет открыт в Киеве для осуществления лучшей координации», – сказал Боррель (цитата по «РИА Новости»).

По словам Борреля, тренировочная миссия увеличивает цель по подготовке военных ВСУ с 60 000 до 75 000.

Парламентский статс-секретарь в минобороны Германии Томас Хичлер заявлял, что на 31 августа будет достигнут целевой показатель в 60 000 украинских военных, которые проходят подготовку в ЕС. Он отмечал, что в Германии до конца года обучение пройдут 10 000 бойцов.

В конце июня министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил, что на территории страны обучаются военнослужащие ВСУ. Финские военные инструкторы подготовили тысячи украинских солдат, в том числе в других странах. 20 инструкторов принимали участие в операции Interflex – программе подготовки военнослужащих ВСУ в Великобритании. Еще 50 специалистов были задействованы в учениях в рамках миссии Евросоюза по военной помощи Украине (EUMAM).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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