Французские профсоюзы призывают госслужащих к забастовке 5 декабря
Профсоюзы (CFDT, CGT, CFE-CGC, FSU, Solidaries, Unsa и FA-FP) призывают государственных служащих к митингам 5 декабря по всей Франции, сообщает Le Figaro.
В связи с намерениями правительства уменьшить финансирование государственных структур в 2025 г., а также с рядом мер, включая снижение выплат по больничным листам, на переговорах профсоюзов и министерств не удалось достичь компромисса. Министр государственной службы Гийом Касбарьян не пошел навстречу требованиям.
Таким образом, профсоюзы призывают к трехдневным протестам. Организации попытаются добиться повышения индекса финансирования сектора и создания рабочих мест «там, где это необходимо».
18 октября французские фермеры начинали забастовки против политики местных властей, которые пообещали им меры поддержки после манифестаций в 2023-2024 гг.