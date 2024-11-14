Французские профсоюзы призывают госслужащих к забастовке 5 декабря

В связи с намерениями правительства уменьшить финансирование государственных структур в 2025 г., а также с рядом мер, включая снижение выплат по больничным листам, на переговорах профсоюзов и министерств не удалось достичь компромисса. Министр государственной службы Гийом Касбарьян не пошел навстречу требованиям.