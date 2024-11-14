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Французские профсоюзы призывают госслужащих к забастовке 5 декабря

Ведомости

Профсоюзы (CFDT, CGT, CFE-CGC, FSU, Solidaries, Unsa и FA-FP) призывают государственных служащих к митингам 5 декабря по всей Франции, сообщает Le Figaro.

В связи с намерениями правительства уменьшить финансирование государственных структур в 2025 г., а также с рядом мер, включая снижение выплат по больничным листам, на переговорах профсоюзов и министерств не удалось достичь компромисса. Министр государственной службы Гийом Касбарьян не пошел навстречу требованиям.

Таким образом, профсоюзы призывают к трехдневным протестам. Организации попытаются добиться повышения индекса финансирования сектора и создания рабочих мест «там, где это необходимо».

18 октября французские фермеры начинали забастовки против политики местных властей, которые пообещали им меры поддержки после манифестаций в 2023-2024 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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