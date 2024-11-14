Bloomberg: в Евросоюзе готовят новый пакет санкций против России
Европейский союз работает над новым крупным пакетом санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Пакет мер предусматривает расширение санкций в отношении топливно-энергетического комплекса РФ и физических лиц.
Санкции надеются принять в начале 2025 г., когда председательство в союзе перейдет от Венгрии к Польше. Он может также включать дополнительные торговые ограничения и более высокие пошлины на российские сельскохозяйственные товары.
«Этот пакет мер может быть представлен уже в январе, чтобы его можно было реализовать до 24 февраля», – сообщают источники Bloomberg.
12 ноября стало известно, что европейские страны начали направлять в Европейскую комиссию национальные списки пожеланий относительно новых антироссийских мер. Их могут согласовать 19 ноября.
14-й пакет санкций Евросоюз утвердил 24 июня. Рестрикции касаются поставок гелия, перевалки через ЕС сжиженного природного газа в третьи страны и санкций против крупных российских проектов, танкеров, российского аналога SWIFT, чартерных полетов для российских лиц европейскими компаниями, а также налагают ответственность на материнские фирмы из ЕС за действия их «дочек» в третьих странах за помощь в обходе санкций.