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Bloomberg: в Евросоюзе готовят новый пакет санкций против России

Ведомости

Европейский союз работает над новым крупным пакетом санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Пакет мер предусматривает расширение санкций в отношении топливно-энергетического комплекса РФ и физических лиц.

Санкции надеются принять в начале 2025 г., когда председательство в союзе перейдет от Венгрии к Польше. Он может также включать дополнительные торговые ограничения и более высокие пошлины на российские сельскохозяйственные товары.

«Этот пакет мер может быть представлен уже в январе, чтобы его можно было реализовать до 24 февраля», – сообщают источники Bloomberg.

12 ноября стало известно, что европейские страны начали направлять в Европейскую комиссию национальные списки пожеланий относительно новых антироссийских мер. Их могут согласовать 19 ноября.

14-й пакет санкций Евросоюз утвердил 24 июня. Рестрикции касаются поставок гелия, перевалки через ЕС сжиженного природного газа в третьи страны и санкций против крупных российских проектов, танкеров, российского аналога SWIFT, чартерных полетов для российских лиц европейскими компаниями, а также налагают ответственность на материнские фирмы из ЕС за действия их «дочек» в третьих странах за помощь в обходе санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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