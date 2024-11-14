Bloomberg: в Евросоюзе готовят новый пакет санкций против России

14-й пакет санкций Евросоюз утвердил 24 июня. Рестрикции касаются поставок гелия, перевалки через ЕС сжиженного природного газа в третьи страны и санкций против крупных российских проектов, танкеров, российского аналога SWIFT, чартерных полетов для российских лиц европейскими компаниями, а также налагают ответственность на материнские фирмы из ЕС за действия их «дочек» в третьих странах за помощь в обходе санкций.